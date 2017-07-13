 Kara Kartallar bugün UEFA mahkemesinde – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Kara Kartallar bugün mahkemesinde

    Kara Kartallar bugün <a href="/index/uefa?id=a8d89ed5-92c7-4f18-96d1-c1ef81b288c6" class="" rel="tag">UEFA</a> mahkemesinde
    Başkan Fikret Orman ve yönetici Şafak Yazıcıoğlu bugün Cenevre'de Disiplin Kurulu'na sözlü ifade verecek. Orman, 13 Nisan'da Fransa'da oynanan Lyon-Beşiktaş maçında güvenlik güçlerinin yetersizliği nedeniyle seyircilerin sahaya girmesi ve maçın uzun bir süre başlayamaması sonucu çıkan olaylar için kulübü savunacak.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:22
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