G.Saray'ın Sneijder krizi ile boğuştuğu ortamda Beşiktaş'ta da Anderson Talisca krizi olacak mı, olmayacak mı bugün netleşecek...

Bugün geri dönmesi beklenen Brezilyalı, eğer İstanbul'a gelmezse işler karışacak. Geldiğinde hemen sözlü ve yazılı savunma verecek olan Talisca'nın savunması yeterli bulunmazsa, bu kez de kendisine toplam 20 bin euro'yu bulan para cezası kesilecek. O cezanın kesilmesinden sonra Talisca'nın nasıl bir hamle yapacağı da merak konusu oldu.



PARAYI ÇOK SEVER

Teknik direktör Güneş'in Talisca ile ilgili yaptığı açıklamalar hem Brezilya'da hem de Portekiz'de gündem oldu. Benfica taraftarları ise Talisca'nın, ocak ayında verdiği röportajda söylediği, "Daha çok para kazanmak için ayrıldığımı söylediler ama yalan. Kulüpten ayrılana kadar kazanacağım rakamı bilmiyordum" sözlerine atıfta bulunurken; Talisca'nın aklındaki ilk şeyin para olduğunu ve Güneş'in kızmakta haklı olduğunun altını çizdiler.