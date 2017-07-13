Cezası kesilecek!
G.Saray'ın Sneijder krizi ile boğuştuğu ortamda Beşiktaş'ta da Anderson Talisca krizi olacak mı, olmayacak mı bugün netleşecek...
PARAYI ÇOK SEVER
Teknik direktör Güneş'in Talisca ile ilgili yaptığı açıklamalar hem Brezilya'da hem de Portekiz'de gündem oldu. Benfica taraftarları ise Talisca'nın, ocak ayında verdiği röportajda söylediği, "Daha çok para kazanmak için ayrıldığımı söylediler ama yalan. Kulüpten ayrılana kadar kazanacağım rakamı bilmiyordum" sözlerine atıfta bulunurken; Talisca'nın aklındaki ilk şeyin para olduğunu ve Güneş'in kızmakta haklı olduğunun altını çizdiler.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:54
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
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