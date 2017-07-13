 Cezası kesilecek! – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Cezası kesilecek!

    Cezası kesilecek!

    G.Saray'ın Sneijder krizi ile boğuştuğu ortamda Beşiktaş'ta da krizi olacak mı, olmayacak mı bugün netleşecek...

    Bugün geri dönmesi beklenen Brezilyalı, eğer İstanbul'a gelmezse işler karışacak. Geldiğinde hemen sözlü ve yazılı savunma verecek olan Talisca'nın savunması yeterli bulunmazsa, bu kez de kendisine toplam 20 bin euro'yu bulan para cezası kesilecek. O cezanın kesilmesinden sonra Talisca'nın nasıl bir hamle yapacağı da merak konusu oldu.

    PARAYI ÇOK SEVER
    Teknik direktör Güneş'in Talisca ile ilgili yaptığı açıklamalar hem Brezilya'da hem de Portekiz'de gündem oldu. Benfica taraftarları ise Talisca'nın, ocak ayında verdiği röportajda söylediği, "Daha çok para kazanmak için ayrıldığımı söylediler ama yalan. Kulüpten ayrılana kadar kazanacağım rakamı bilmiyordum" sözlerine atıfta bulunurken; Talisca'nın aklındaki ilk şeyin para olduğunu ve Güneş'in kızmakta haklı olduğunun altını çizdiler.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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