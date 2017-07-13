Beşiktaş, yeni çıkardığı formaların ilk günkü satışının geçtiğimiz sezona göre 7 kat fazla olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan konuyla ilgili açıklama şöyle: "Beşiktaşımızın Adidas imzalı 2017-18 sezonu formaları satışa sunuldu. Geçen yıla nazaran ilk gün 7 kat daha fazla forma satışı gerçekleştirildi. Yeni sezon formalarımıza büyük ilgi gösteren taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz."