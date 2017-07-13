 Beşiktaş'tan forma rekoru – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    'tan forma rekoru

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan forma rekoru

    , yeni çıkardığı formaların ilk günkü satışının geçtiğimiz sezona göre 7 kat fazla olduğunu açıkladı.

    Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan konuyla ilgili açıklama şöyle: "Beşiktaşımızın Adidas imzalı 2017-18 sezonu formaları satışa sunuldu. Geçen yıla nazaran ilk gün 7 kat daha fazla forma satışı gerçekleştirildi. Yeni sezon formalarımıza büyük ilgi gösteren taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz."
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:16
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