Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen kondisyon ağırlıklı antrenmanda, Oğuzhan Özyakup salonda çalışırken, Gökhan Gönül ve Tolgay Arslan sahada bireysel idman yaptı. Antrenmana izinli olan Anderson Talisca, Ricardo Quaresma ve Pepe'nin yanı sıra Almanya'da ameliyat edilen Gökhan Töre katılmadı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda minyatür kale maç yaptı.
İdman son bölümde yapılan kondisyon koşularıyla sona erdi.
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:48
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Sneijder’den kontra teklif
Toplam 45
Yorum
mb yollayın a2 ye antrenman yapsın bütün yıl yatarak kariyerini bitirsin bakalım milli takıma alınacakmı o zaman
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İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 23
Yorum
İŞİNİZİ DOĞRU DÜRÜST YAPMIYORSUNUZ ONDAN SONRA TFF YOK BEŞİKTAŞ ,FENER LE UĞRAŞIYORSUNUZ.İŞİNİZİ DÜZGÜN YAPSANIZ BUNLARIN HİÇ BİR BAŞINIZ
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Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 35
Yorum
fb ci cok dogru , BU BECEREKSIZ M TOPAL H ALI KALDIRIM VOLKAN ALPER DIKKAT EDERSENIZ HERMAC OYNATILIYOR,YAKIN PAS BILE VEREMIYOR VAN PORSUMUSU
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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