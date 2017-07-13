 Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen kondisyon ağırlıklı antrenmanda, Oğuzhan Özyakup salonda çalışırken, Gökhan Gönül ve Tolgay Arslan sahada bireysel idman yaptı. Antrenmana izinli olan Anderson Talisca, Ricardo Quaresma ve Pepe'nin yanı sıra Almanya'da ameliyat edilen Gökhan Töre katılmadı.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda minyatür kale maç yaptı.

    İdman son bölümde yapılan kondisyon koşularıyla sona erdi.

    yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:48
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