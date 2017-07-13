Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman salonda gerçekleştirildi.
Antrenmanda futbolcuların, denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yaptığı kaydedildi. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre'nin yanı sıra henüz takıma katılmayan Pepe, Ricardo Quaresma ve Anderson Talisca'nın idmanda yer almadığı aktarıldı.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını akşam saatlerinde basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:47
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Öncelik Fener'in
Toplam 12
Yorum
hakan en fazla lens geri döner bir de sacma sapan bir forvet transferi yaparlar son dk. başka birşey beklemeyin bu yönetimden
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Sneijder’den kontra teklif
Toplam 29
Yorum
xxx Arkadaşlar renkdaşlar gün birlik olma günüdür hepimiz başarı istiyoruz ama kavga ederek futbolcuların arkalarına geçerek olmaz.Tek büyük GS
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Mevlüt Erdinç, Başakşehir'de
Toplam 8
Yorum
Yotumsuz Istanbulspor küme düsmeye oynamasin!!!.
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