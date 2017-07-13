Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman salonda gerçekleştirildi.

Antrenmanda futbolcuların, denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yaptığı kaydedildi. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre'nin yanı sıra henüz takıma katılmayan Pepe, Ricardo Quaresma ve Anderson Talisca'nın idmanda yer almadığı aktarıldı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını akşam saatlerinde basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.