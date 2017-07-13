 Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

    Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman salonda gerçekleştirildi.

    Antrenmanda futbolcuların, denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yaptığı kaydedildi. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre'nin yanı sıra henüz takıma katılmayan Pepe, Ricardo Quaresma ve Anderson Talisca'nın idmanda yer almadığı aktarıldı.

    Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını akşam saatlerinde basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:47
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