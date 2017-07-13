Beşiktaş'ın son bombası
Pepe’yi Beşiktaş’a getiren dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes, siyah-beyazlılara Talisca’nin yerine genç bir yıldız daha önerdi!..Mendes, 35 milyon euro'ya B. Münih'e giden ama bekleneni veremediği için kiraya verilecek olan Renato Sanches'i ikna edecek.
B. MÜNİH'TE TUTUNAMADI
Geçen sezon 35 milyon euro'ya Bayern Münih'e giden ama tutunamadığı için kiraya verilmesi düşünülen Renato Sanches'i kiralık olarak Beşiktaş'a getirebileceğini söyleyen Mendes, Alman ekibinin 19 yaşındaki yıldız adayını siyah-beyazlılara getirmek için ikna edebileceğini iletti. Geçen sezon 17 resmi maçta oynayan Sanches, gol atma ya da asist yapma başarısını gösteremedi.
SANCHES KİMDİR?
D. Tarihi: 18 Ağustos 1998
D. Yeri: Portekiz
Boy: 1.76 / Kilo: 70
Pozisyon: Orta saha
Kulübü: B. Münih
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:47
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
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