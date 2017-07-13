Beşiktaş'ın son bombası

Pepe’yi Beşiktaş’a getiren dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes, siyah-beyazlılara Talisca’nin yerine genç bir yıldız daha önerdi!..Mendes, 35 milyon euro'ya B. Münih'e giden ama bekleneni veremediği için kiraya verilecek olan Renato Sanches'i ikna edecek.

Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın zamanında geri dönerek idmanlara katılmaması sıkıntı yaratırken, Brezilyalı oyuncu önceki gün yaptığı açıklamada, "Perşembe günü geliyorum, takıma katılmak için sabırsızlanıyorum" diyerek yeni sezonda da Beşiktaş forması giyeceğini ifade etmişti. Talisca'nın bu açıklaması siyah-beyazlı camiayı mutlu etse de, Beşiktaş yönetimi geri dönüşü uzayan sambacının yerine alternatif oyuncu arayışlarını sürdürüyordu. Bu konuda Pepe'yi Beşiktaş'a getiren isim olan dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'ten yardım isteyen siyah-beyazlılara, genç bir yıldızın ismi önerildi. Portekizli yıldızı Kartal yapan, Diego Costa dedikodularına Jota'yı sokan ve Nani'yi İstanbul'a yaklaştıran Jorge Mendes'den bomba bir öneri geldi.



B. MÜNİH'TE TUTUNAMADI

Geçen sezon 35 milyon euro'ya Bayern Münih'e giden ama tutunamadığı için kiraya verilmesi düşünülen Renato Sanches'i kiralık olarak Beşiktaş'a getirebileceğini söyleyen Mendes, Alman ekibinin 19 yaşındaki yıldız adayını siyah-beyazlılara getirmek için ikna edebileceğini iletti. Geçen sezon 17 resmi maçta oynayan Sanches, gol atma ya da asist yapma başarısını gösteremedi.



SANCHES KİMDİR?

D. Tarihi: 18 Ağustos 1998

D. Yeri: Portekiz

Boy: 1.76 / Kilo: 70

Pozisyon: Orta saha

Kulübü: B. Münih