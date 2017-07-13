 Beşiktaş taraftarı bunu da yaptı! – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    taraftarı bunu da yaptı!

    Beşiktaş taraftarı bunu da yaptı!

    taraftarı uğruna dünya rekoru kırdığı 'nın evine kadar gitti! Londra'daki evin önüne "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) yazısı yazıldı.

    taraftarı sınır tanımıyor…Pepe transferinde sosyal medyada büyük bir atak yapan ve Portekizli futbolcunun ikna süresinde etkin rol oynayan siyah-beyazlı taraftarlar, 'ya Instagram üzerinden büyük bir baskı uyguluyor.

    Chelsea'nin gönderme kararı aldığı golcü oyuncu memleketi Brezilya'da tatil yaparken, Beşiktaş taraftarı Costa'nın Londra'daki evinin önüne mesaj bıraktı!

    Instagram'da 3 milyon 600 bin yorumla rekor kıran siyah-beyazlı taraftarlar, Costa'nın evine de "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) mesajı yazdı!

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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