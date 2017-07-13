Beşiktaş Marcelo'yu KAP'a bildirdi

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;



Profesyonel futbolcumuz Marcelo Antonio Guedes Filho'nun transferi konusunda Olympique Lyonnais kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak Olympique Lyonnais kulübü tarafından şirketimize 7.000.000 Avro garanti, 500.000 Avro performansa dayalı olmak üzere toplamda 7.500.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun Dayanışma Katkı Payları da Olympique Lyonnais kulübü tarafından karşılanacaktır.