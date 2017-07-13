 Beşiktaş Marcelo'yu KAP'a bildirdi – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Beşiktaş 'yu KAP'a bildirdi

    Beşiktaş Marcelo'yu KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, Fransız kulüp Olympique Lyon ile 'nun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Siyah beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamaya göre Marcelo'nun transferinden 7,5 milyon euroyu kasasına koydu.

    Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

    Profesyonel futbolcumuz Marcelo Antonio Guedes Filho'nun transferi konusunda Olympique Lyonnais kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

    Sözleşme fesih bedeli olarak Olympique Lyonnais kulübü tarafından şirketimize 7.000.000 Avro garanti, 500.000 Avro performansa dayalı olmak üzere toplamda 7.500.000 Avro ödenecektir.

    Oyuncunun Dayanışma Katkı Payları da Olympique Lyonnais kulübü tarafından karşılanacaktır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    'TEŞEKKÜRLER MARCELO GUEDES'
    Beşiktaş Kulübü, için resmi siteden teşekkür mesajı yayınladı. Sitede yer alan yazıda şu ifadelere yer verildi;

    Beşiktaşımıza 2015-16 sezonu devre arasında katılan Marcelo Guedes, üst üste 2 şampiyonluğumuza önemli katkılar yaptı.

    Karakteriyle, sahadaki özverisiyle, saha dışındaki tavırlarıyla Beşiktaşımıza çok yakıştığını her fırsatta gösterdi.

    Kulübümüz için fedakarlıktan kaçınmayan kişiliğiyle taraftarlarımızın da kalbini kazanan Marcelo Guedes ile yollarımız ayrıldı.

    Beşiktaş tarihine geçen futbolcular arasına katılan Marcelo Guedes'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

    Saygılarımızla,

    Beşiktaş JK

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:12
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