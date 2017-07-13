Beşiktaş formalarına büyük ilgi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu için yeni tasarlanan formaların satışına dün başlandığı hatırlatılarak, "Geçen yıla nazaran ilk gün 7 kat daha fazla forma satışı gerçekleştirildi." denildi. Kulüp, yeni sezon formalarına gösterilen ilgiden dolayı siyah-beyazlı taraftarlara da teşekkür etti.