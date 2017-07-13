Beşiktaş formalarına büyük ilgi
Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş Futbol Takımı'nın dün satışa sunulan yeni formalarına taraftarların ilgisi yüksek oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu için yeni tasarlanan formaların satışına dün başlandığı hatırlatılarak, "Geçen yıla nazaran ilk gün 7 kat daha fazla forma satışı gerçekleştirildi." denildi. Kulüp, yeni sezon formalarına gösterilen ilgiden dolayı siyah-beyazlı taraftarlara da teşekkür etti.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:54
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Babacar zora girdi
Toplam 4
Yorum
TCelcius 5m veren kim sen kendi kendine komadan yelleniyon la avel?BEŞİKTAŞA daha NET GOLCÜ lazım havadan yerden vuracağı yeri bilen kuvvetli hırslı
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Semih Kaya, Prag'a gitti
Toplam 3
Yorum
SEMİH BAŞARILAR SEVGİLİ SEMİH KAYA. GS YI UNUTMA. GS SENİN YUVAN. ŞUNU UNUTMAKİ SEN ÇOK GERİLEDİN. ÇOK ÇALIŞ SEMİH.
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Ozan Tufan’a ‘tatlı’ uyarı!
Toplam 9
Yorum
c.suat kendine dikkat etmeyen sporcu olamaz..fernandao da öyle,tatilden 100 kilo dönmüş..bu ne ya güreş takımı mı olacağız..sorumsuzluk...
Beşiktaş formalarına büyük ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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