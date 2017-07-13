 Beşiktaş formalarına büyük ilgi – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Beşiktaş formalarına büyük ilgi

    Beşiktaş formalarına büyük ilgi

    Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş Futbol Takımı'nın dün satışa sunulan yeni formalarına taraftarların ilgisi yüksek oldu.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu için yeni tasarlanan formaların satışına dün başlandığı hatırlatılarak, "Geçen yıla nazaran ilk gün 7 kat daha fazla forma satışı gerçekleştirildi." denildi. Kulüp, yeni sezon formalarına gösterilen ilgiden dolayı siyah-beyazlı taraftarlara da teşekkür etti.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:54
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