Babacar zora girdi

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Khouma Babacar için Fiorentina'dan kötü haber geldi.

Mor Menekşelerin yeni hocası Stefano Pioli'nin, sistemine uymamasına rağmen 24 yaşındaki Senegalli forveti yeni sezon hazırlık çalışmalarında denemek istediğini yönetime bildirdiği iddia edildi. Corriere Dello Sport, geçtiğimiz sezon 31 maçta 14 gol atan, 2 de asist yapan Babacar için Beşiktaş ve Udinese kulüplerinin Ağustos ayının ortasına kadar beklemesi gerektiğini yazdı.