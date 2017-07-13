Azmoun kapışması

İtalyan Corriere Dello Sport, Lazio'nun hayalinin 3-5-2'nin forvet hattını Immobile-Azmoun şeklinde kurmak olduğunu yazdı. Beşiktaş'ın listesinde olan İranlı golcünün Rostov'un kendisine sunduğu sözleşme yenileme teklifinin Lazio'yu umutlandırdığını iddia etti. Siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi ve vergisiz yüksek bir maaşla İranlı golcüyü ikna etmeye çalıştığını belirtilirken, görüşmelerin haftaya netlik kazanacağı öğrenildi.