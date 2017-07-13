 Azmoun kapışması – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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HEPSİ
    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    kapışması

    Azmoun kapışması
    İtalyan Corriere Dello Sport, Lazio'nun hayalinin 3-5-2'nin forvet hattını Immobile-Azmoun şeklinde kurmak olduğunu yazdı. Beşiktaş'ın listesinde olan İranlı golcünün Rostov'un kendisine sunduğu sözleşme yenileme teklifinin Lazio'yu umutlandırdığını iddia etti. Siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi ve vergisiz yüksek bir maaşla İranlı golcüyü ikna etmeye çalıştığını belirtilirken, görüşmelerin haftaya netlik kazanacağı öğrenildi.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:20
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