 "Yolun açık olsun Marcelo'm" – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    "Yolun açık olsun 'm"

    "Yolun açık olsun <a href="/index/marcelo?id=ef8e91b8-ad27-4a7f-a7c7-ae739d2bd24a" class="" rel="tag">Marcelo</a>'m"

    Beşiktaş’ın Lyon’a transferi için görüşmelere başladığını KAP’a bildirdiği için başkan ’dan açıklama geldi.

    Beşiktaş Başkanı , Lyon'a transfer olan Guedes'in satılması sonrası yapılan eleştirilere Instagram hesabından cevap verdi. Beşiktaş Başkanı 'ın "Yolun açık olsun 'm" ifadesiyle bitirdiği açıklaması şöyle;

    "Her şey güzel olacak. Marcelo'yu aldığımızda 'Küme düşmüş takımdan oyuncu alınır mı?' diyenler, şimdi 'Onu satan şampiyonluğu sattı' diyor. Liderlik popülarite için karar vermek değil, gerçek aşkın için doğruyu yapmaktır. Yolun açık olsun Marcelo'm."


    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:50
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