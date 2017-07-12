"Yolun açık olsun Marcelo'm"
Beşiktaş’ın Lyon’a transferi için görüşmelere başladığını KAP’a bildirdiği Marcelo için başkan Fikret Orman’dan açıklama geldi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon'a transfer olan Marcelo Guedes'in satılması sonrası yapılan eleştirilere Instagram hesabından cevap verdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Yolun açık olsun Marcelo'm" ifadesiyle bitirdiği açıklaması şöyle;
"Her şey güzel olacak. Marcelo'yu aldığımızda 'Küme düşmüş takımdan oyuncu alınır mı?' diyenler, şimdi 'Onu satan şampiyonluğu sattı' diyor. Liderlik popülarite için karar vermek değil, gerçek aşkın için doğruyu yapmaktır. Yolun açık olsun Marcelo'm."
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:50
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Lyon Beşiktaş'a ne kadar ödeyecek?
Toplam 112
Yorum
stark gelen paradan fazlası adam kiralamaya gidecek...seneye yine aynı film...taraftar çok geç olduğunda anlayacak ama iş işten geçmiş olacak
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De Jong sürprizi
Toplam 18
Yorum
GS Bu adamı GS başına bela eden Siejider' dir.. Sineijder Ricerink e talimat verdi.. GS yönetimi de büyük hata yaparak aldı..
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 4
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stark transferden gelen paradan fazlası yine kiralama ücretlerine gidecek...borç dönülmez noktada...fikret başkan mali durumu hiç önemsemiyor...
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