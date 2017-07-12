Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon'a transfer olan Marcelo Guedes'in satılması sonrası yapılan eleştirilere Instagram hesabından cevap verdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Yolun açık olsun Marcelo'm" ifadesiyle bitirdiği açıklaması şöyle;

"Her şey güzel olacak. Marcelo'yu aldığımızda 'Küme düşmüş takımdan oyuncu alınır mı?' diyenler, şimdi 'Onu satan şampiyonluğu sattı' diyor. Liderlik popülarite için karar vermek değil, gerçek aşkın için doğruyu yapmaktır. Yolun açık olsun Marcelo'm."





