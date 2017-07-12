Şükrü Gülesin unutulmadı
Beşiktaşlı efsane futbolcu Şükrü Gülesin vefatının 40. yılında Emirgan Mezarlığı'ndaki kabri anıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten, Kulüp Koordinatörü Levent Çifter'in katıldığı törene Gülesin ailesi, yakınlar ve siyah-beyazlı yönetim kurulu üyeleri yer aldı.
Başkan Fikret Orman da anma törenine katılamadığı için çiçek gönderdiği görüldü.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:37
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Toplam 11
Yorum
GS LI GOMEZ BELHNDA MACION U FENR VEYE BJK ALSYDI BASIN YERE GÖGE SIGDIRAMAZLARDI GS OLUNCA RESMEN YERDEN YERE VURUYORLAR UTANMADAN BUNLRA İNANMYN
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Belhanda ve Eren İsveç'e götürülecek
Toplam 6
Yorum
ASLANIM. GEREKLİ ÖZENİ GÖSTER. GS ÖSTERSUND MAÇINA GEREKLİ ÖNEMİ VE İTİNAYI GÖSTERMELİ. SANKİ ÇOK KOLAY ELERİZ HAVASINDA GÖRÜNÜYOR GS. HAYALİ SUKUTA UĞRAYABİLİRSİNİZ SEVGİ
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Beşiktaş Lyon ile anlaştı! Marcelo gidiyor
Toplam 19
Yorum
yalçın yalçın ayhan alısınsın dısıplınlı bıldık oyuncu hemde ucuz birde hızlı stoper iş gorur
Şükrü Gülesin unutulmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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