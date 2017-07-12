 Şükrü Gülesin unutulmadı – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    unutulmadı

    Şükrü Gülesin unutulmadı

    Beşiktaşlı efsane futbolcu vefatının 40. yılında Emirgan Mezarlığı'ndaki kabri anıldı.

    Siyah-beyazlı kulüpten, Kulüp Koordinatörü Levent Çifter'in katıldığı törene Gülesin ailesi, yakınlar ve siyah-beyazlı yönetim kurulu üyeleri yer aldı.
    Başkan Fikret Orman da anma törenine katılamadığı için çiçek gönderdiği görüldü.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:37
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