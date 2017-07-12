Şükrü Gülesin unutulmadı

Siyah-beyazlı kulüpten, Kulüp Koordinatörü Levent Çifter'in katıldığı törene Gülesin ailesi, yakınlar ve siyah-beyazlı yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Başkan Fikret Orman da anma törenine katılamadığı için çiçek gönderdiği görüldü.