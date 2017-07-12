 Pepe'nin sırt numarası belli oldu – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'nin sırt numarası belli oldu

    Pepe'nin sırt numarası belli oldu

    Beşiktaş'ta yeni transfer 'nin forma numarası belli oldu.

    İspanya'nın Real Madrid takımından transfer edilen Portekizli stoper önümüzdeki sezonda yeni takımında 5 numaralı formayı giyecek. Kariyerinde daha önce 3 numaralı formayı giyen yıldız oyuncu Beşiktaş'ta bu formayı Adriano'nun giymesi sebebiyle tercihini 5 numaradan yana kullandı.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pepe'nin sırt numarası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.