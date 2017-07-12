Pepe'nin sırt numarası belli oldu
Beşiktaş'ta yeni transfer Pepe'nin forma numarası belli oldu.
İspanya'nın Real Madrid takımından transfer edilen Portekizli stoper Pepe önümüzdeki sezonda yeni takımında 5 numaralı formayı giyecek. Kariyerinde daha önce 3 numaralı formayı giyen yıldız oyuncu Beşiktaş'ta bu formayı Adriano'nun giymesi sebebiyle tercihini 5 numaradan yana kullandı.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:36
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Aboubakar dönmüyor!
Toplam 8
Yorum
abuhan biz alamiyoruz adam mecbur böyle demec verecek baska ne yapacak.Portoyla son senesi ya daha iyi sartalrda uazatacak ya da baska takima gidec
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Gökhan İnler'den Beşiktaş taraftarına mesaj
Toplam 5
Yorum
07KARTAL TÜRKİYE DE BAŞKA BİR TAKIMA GİTMEZSEN ADIN ARTIK BJK.LI GÖKHAN İNLER OLARAK ANILIR.
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Aboubakar dönmüyor!
Toplam 8
Yorum
scout bize atletik hareketli cok takoz olmayan bir pivot santrafor lazim kim gelse olur.Önemli olan defans kurgusu onu bozmayalim.Marcelo kalsin
Pepe'nin sırt numarası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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