 Nani ikna turunda – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Nani ikna turunda

    Nani ikna turunda
    İspanyol Plaza Deportivo, F.Bahçe'ye gitmeden önce Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü ifade ettiği 'nin bu kez siyah-beyazlı formayı giymek için Valencia'yı bonservisinde indirim yapması için ikna etmeye çalıştığını yazdı. Valencia'nın da Nani'ye izin verdiği ama henüz rakamsal olarak Türklerle ortak bir noktada buluşmanın uzağında olduğu belirtildi.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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