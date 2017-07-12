Lyon Beşiktaş'a ne kadar ödeyecek?
Beşiktaş, Marcelo Guedes'i transfer etmek isteyen Fransız ekibi Olimpik Lyon ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlı ekip konuyla ilgili KAP'a bir bildiri yaptı.
Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo Guedes'in transferi konusunda Olimpik Lyon ile anlaşma sağladı.
Savunma hattına Portekizli yıldız Pepe'yi transfer eden Beşiktaş, Brezilyalı oyuncusu Marcelo Guedes'i Olimpik Lyon'a satıyor.
Uzun süredir Marcelo ile ilgilenen Fransız ekibi, Beşiktaş yönetiminin istediği 8.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeyi kabul etti.
Siyah Beyazlı takımın tecrübeli savunmacısı bugün Fransa'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek.
Beşiktaş Marcelo transferinden gelen para ile santrfor ve kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor.
BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ
Beşiktaş, Marcelo'nun transferi için Lyon ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Bildirimde şu ifadelere yer verildi:
Marcelo Antonio Guedes Filho'nun transferi konusunda Olympique Lyonnais kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:01
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Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 25
Yorum
ugur asıl senin gs li oldugun belliki aziz yıldırımın gitmesini istemiyormusun. bu kadar kötü yönetime sahip cıkan fb li değildir asıl
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Satalım kurtulalım
Toplam 33
Yorum
FB FB takımında bir çok maçta ilk 11 oynayan bir futbolcunun bel bölgesi bu kadar kalın olamaz
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Lens’ten ‘dönüş’ işareti
Toplam 8
Yorum
FB FB yönetimi, Sunderland yönetimine Lens olmazsa olmazımız değil algısı yaratarak transferi daha uygun hale getirmeye çalışıyor.
Lyon Beşiktaş'a ne kadar ödeyecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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