Lyon Beşiktaş'a ne kadar ödeyecek?

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo Guedes'in transferi konusunda Olimpik Lyon ile anlaşma sağladı.

Savunma hattına Portekizli yıldız Pepe'yi transfer eden Beşiktaş, Brezilyalı oyuncusu Marcelo Guedes'i Olimpik Lyon'a satıyor.

Uzun süredir Marcelo ile ilgilenen Fransız ekibi, Beşiktaş yönetiminin istediği 8.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeyi kabul etti.

Siyah Beyazlı takımın tecrübeli savunmacısı bugün Fransa'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek.

Beşiktaş Marcelo transferinden gelen para ile santrfor ve kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor.



BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ



Beşiktaş, Marcelo'nun transferi için Lyon ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



Bildirimde şu ifadelere yer verildi:

Marcelo Antonio Guedes Filho'nun transferi konusunda Olympique Lyonnais kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.