 Lyon Beşiktaş'a ne kadar ödeyecek? – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Lyon Beşiktaş'a ne kadar ödeyecek?

    Lyon Beşiktaş'a ne kadar ödeyecek?

    Beşiktaş, Marcelo Guedes'i etmek isteyen Fransız ekibi Olimpik Lyon ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlı ekip konuyla ilgili KAP'a bir bildiri yaptı.

    Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo Guedes'in transferi konusunda Olimpik Lyon ile anlaşma sağladı.

    Savunma hattına Portekizli yıldız Pepe'yi eden Beşiktaş, Brezilyalı oyuncusu Marcelo Guedes'i Olimpik Lyon'a satıyor.

    Uzun süredir Marcelo ile ilgilenen Fransız ekibi, Beşiktaş yönetiminin istediği 8.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeyi kabul etti.

    Siyah Beyazlı takımın tecrübeli savunmacısı bugün Fransa'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek.

    Beşiktaş Marcelo transferinden gelen para ile santrfor ve kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor.

    BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ

    Beşiktaş, Marcelo'nun transferi için Lyon ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    Bildirimde şu ifadelere yer verildi:

    Marcelo Antonio Guedes Filho'nun transferi konusunda Olympique Lyonnais kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lyon Beşiktaş'a ne kadar ödeyecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.