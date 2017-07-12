Kaptanlar diyor ki: Doymuyoruz!
Necip, Tolga ve Oğuzhan daha fazlasını istiyor.
Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal, yeni sezonda da her zamanki gibi "1 numara" olmak istediklerini ifade etti. Takımın tecrübeli isimlerinden Necip, büyük bir kulüp olduklarına dikkat çekerek, "Şampiyonluk hedefiyle başlıyoruz. Geçtiğimiz iki yılda iyi futbolla şampiyon olduk. Bu sene hem iyi futbol hem şampiyon olmak ve üçte üç yapmak bizim için çok önemli" diye konuştu. Takımda eksik görmediğini belirten Necip, iki sezonun şampiyonu olduklarını ifade ederek şöyle devam etti:
Gidenin yeri her zaman doluyor
"Gidenler-gelenler oluyor. Biz büyük bir kulübüz. Gidenlerin yerleri de doluyor. Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz gruptan çıkmak, onu kıl payı kaçırdık. Bu sezon onu yapmak istiyoruz." Teknik direktör Güneş'in her zaman daha iyisini istemesine değinen Necip Uysal, "Hocamız mükemmelliyetçi biri. Ne kadar iyi yaparsanız daha iyisini istiyor. Buna yönelik çalışmalar yaptırıyor. Daha iyi çalışıp hocanın istediği seviyeye gelmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
OĞUZHAN ÖZYAKUP: BURAYA NE KADAR BAĞLI OLDUĞUMU HERKES BİLİYOR. BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTERİM. BAŞKANIMIZA REDDEDEMEYECEĞİ BİR TEKLİF GELENE KADAR BURADAYIM"
Kara Kartal'ın diğer kaptanı Oğuzhan Özyakup takım olarak her zaman daha iyisini istediklerini dile getirdi. İki sezon üst üste şampiyonluğun çok önemli olduğunu vurgulayan siyah-beyazlıların başarılı oyuncusu Oğuzhan, "Bir futbolcu her sezon şampiyon olmak ister. Biz de doymuyoruz" ifadelerini kullandı.
Lyon maçında resmen yıkıldım
Oğuzhan transferde adının Roma ile anılmasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Buraya ne kadar bağlı olduğumu herkes biliyor. Beşiktaş'ta kalmak isterim. Başkanımıza reddedemeyeceği teklif gelene kadar buradayım. Beşiktaş'ta çok mutluyum. Geçen sezonki başarımız ve Lyon maçından sonraki üzüntümüzü unutamıyorum. Bu sezon onun da üstüne koymak istiyorum." Yeni sezonda hangi numarayı kullanacağının henüz belli olmadığını anlatan Oğuzhan, ilk resmi maça kadar eski numaralı formaları giyeceklerini vurguladı.
Eksik başlamak sorun değil
Takımda bazı oyuncuların ayrılmasıyla ilgili görüşlerini aktaran siyah-beyazlı oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sezonki şampiyonluğun ardından da 4-5 as oyuncu transfer olmuştu. Yine eksik kadroyla başlamıştık ama kampın son döneminde başkanımız, hocamız eksikleri kapatmaya çalıştı. Karakterli bir takıma sahibiz, arkadaş grubu inanılmaz, birbirine bağlı, çok iyi karaktere sahipler. Geldiklerinde kolay uyum sağlıyorlar. Şu anki kadromuzla en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Her sene eksik kadroyla başlasa da Beşiktaş'ın her sezon şampiyonluğa oynadığı ortada. Samet hoca döneminde de genç kadroyla başlamıştık, bu sene de farklı olmayacaktır."
TOLGA ZENGİN: GEÇEN SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TALİHSİZ BİR ŞEKİLDE İSTEDİĞİMİZ OLMADI. BU SENE HEDEFİ YUKARI ÇIKARMAK İSTİYORUZ
Siyah-beyazlı takımın tecrübeli file bekçisi Tolga Zengin, son iki sezonda Süper Lig'de şampiyon olduklarını ancak Şampiyonlar Ligi'nde istedikleri başarıyı yakalayamadıklarını belirterek, "Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde talihsiz bir şekilde istediğimiz olmadı. Bu sene o hedefimizi gerçekleştirip Şampiyonlar Ligi'nde hedefi yukarı çıkarmak istiyoruz. Ligde hedefi söylemeye gerek yok" dedi. Takımda son iki sezonda gelen ve giden oyuncuların çok olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Tolga, "Gelenler, karakterli oyuncular. Futbolculuk kalitelerinin yanında karakter olarak da iyiler. Başkanımız, kulübümüz buna çok dikkat ediyor. Oyuncuların gitmesini tabii ki istemeyiz ama maalesef oluyor. Giden arkadaşlarımızın yerine en az onlar kadar kaliteli oyuncular gelecektir" ifadelerini kullandı.
5-10 yaşında çocuklar!
Geçen sezon çok fazla şans bulamadığını kaydeden tecrübeli file bekçisi, "Şans geldiğinde de elimden geleni yaptım. Şansın ne zaman geleceği belli olmuyor. Bu bir yarış, geçen sezon oynayamadım diye bu sene de aynısı olacak değil. Herkes sezon içinde hazır olacak" diye konuştu. Geçen sezon bazı taraftarların eleştirilerine maruz kalan Tolga Zengin, bununla ilgili soruya, "Artık 34 yaşındayım. Konu sizin düşündüğünüz gibi değil. Sosyal medyada 5-10 yaşındaki çocukların yazdıklarına bakmayın" yanıtını verdi.
"İlk şampiyonluğumuzda stadın açılması önemliydi. Geçen sezonki şampiyonluğumuz üçüncü yıldızı almak bakımından önemliydi. Bu sezon üst üste üçüncü şampiyonluğu almak var. Şampiyonluğun tadı ve hazzı çok farklı"
"Hocamızın eğitici bir yapısı var. Çok nadirdir bir maçtan sonra her şeyin güzel olduğunu söylemesi. Mutlaka memnundur ama yansıtmak istemez. Biz kendisini iyi tanıdığımız için ne demek istediğini iyi anlıyoruz."
"Elimizdeki forvet Cenk Tosun, milli takımın forveti. Katkısı belli. Bir şeyleri düşünürken elimizdekinin kıymetini bilelim. Cenk'in kalitesi belli, katkısı da belli. Birini alırken ötekilere haksızlık etmeyelim, onları yok saymayalım"
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
-
Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
-
Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
-
Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
Kaptanlar diyor ki: Doymuyoruz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.