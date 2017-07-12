Kaptanlar diyor ki: Doymuyoruz!

HEM İYİ FUTBOL, HEM ŞAMPİYON OLMAK, HEM DE ÜÇTE ÜÇ YAPMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

ÖZYAKUP

BURAYA NE KADAR BAĞLI OLDUĞUMU HERKES BİLİYOR. BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTERİM. BAŞKANIMIZA REDDEDEMEYECEĞİ BİR TEKLİF GELENE KADAR BURADAYIM"

GEÇEN SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TALİHSİZ BİR ŞEKİLDE İSTEDİĞİMİZ OLMADI. BU SENE HEDEFİ YUKARI ÇIKARMAK İSTİYORUZ