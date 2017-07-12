 Gökhan Töre ameliyat oldu – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ameliyat oldu

    Gökhan Töre ameliyat oldu

    Beşiktaş'ta sezon başı antrenmanları sırasında dizinden sakatlanan başarılı bir operasyon geçirdi.

    Töre paylaştığı fotoğrafın altına "Şükürler olsun ameliyatım iyi geçti. Herkese destek mesajlarından dolayı teşekkür ederim" diye yazdı. Kulübün resmi sitesi de, "Sağ dizinden kıkırdak hasarı nedeniyle başarılı bir operasyon geçiren Gökhan Töre'ye geçmiş olsun dileriz" mesajı yayınladı.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gökhan Töre ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.