Gökhan Töre ameliyat oldu

Beşiktaş'ta sezon başı antrenmanları sırasında dizinden sakatlanan Gökhan Töre başarılı bir operasyon geçirdi.

Töre paylaştığı fotoğrafın altına "Şükürler olsun ameliyatım iyi geçti. Herkese destek mesajlarından dolayı teşekkür ederim" diye yazdı. Kulübün resmi sitesi de, "Sağ dizinden kıkırdak hasarı nedeniyle başarılı bir operasyon geçiren Gökhan Töre'ye geçmiş olsun dileriz" mesajı yayınladı.