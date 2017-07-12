Ferreyra operasyonu
Başkan Fikret Orman, kutlamalar için İstanbul’a gelen Lucescu’dan Shakhtar’a getirdiği 26 yaşındaki Arjantinli golcüyle ilgili bilgi istedi.
73 MAÇTA 29 GOL
Başkan Orman'ın Rumen teknik adamla santrfor için bilgi aldığını iddia etti. Luce'nin de Shakhtar'a getirdiği ve F.Bahçe'nin de transfer teklifi yapıp alamadığı Facundo Ferreyra'yı önerdiği belirtildi. Orman'ın da Arjantinli golcü için Lucescu'dan yardım istediği, Rumen teknik adamın da kabul ettiğini yazdı.
Shakhtar'da toplam 73 resmi maça çıkan 26 yaşındaki forvet 29 gol atarken, 7 de asist yaptı. 30 Haziran 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Ferreyra'nın bonservisi için Shakhtar 4 milyon euro istiyor.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:34
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
Ferreyra operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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