 Ferreyra operasyonu – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Ferreyra operasyonu

    Ferreyra operasyonu

    Başkan Fikret Orman, kutlamalar için İstanbul’a gelen ’dan ’a getirdiği 26 yaşındaki Arjantinli golcüyle ilgili bilgi istedi.

    Porto ile idmanlara başlayan Vincent Aboubakar'ın geri dönmeyi düşünmediği yönünde açıklamalarda bulunması üzerine, yönetimi yeni forvet isimleri için girişimlerini hızlandırdı. Bir çok isimle temasa geçen siyah-beyazlıların listesine yeni bir isim daha eklendi. Ukrayna'dan Telegraf gazetesi dün ilginç bir iddia ortaya attı... Beşiktaş'ın şampiyonluk balosuna katılmak için İstanbul'a gelen 'nun burada Başkan Orman'la bir araya geldiğini yazdı.

    73 MAÇTA 29 GOL
    Başkan Orman'ın Rumen teknik adamla santrfor için bilgi aldığını iddia etti. Luce'nin de Shakhtar'a getirdiği ve F.Bahçe'nin de transfer teklifi yapıp alamadığı Facundo Ferreyra'yı önerdiği belirtildi. Orman'ın da Arjantinli golcü için Lucescu'dan yardım istediği, Rumen teknik adamın da kabul ettiğini yazdı.

    'da toplam 73 resmi maça çıkan 26 yaşındaki forvet 29 gol atarken, 7 de asist yaptı. 30 Haziran 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Ferreyra'nın bonservisi için Shakhtar 4 milyon euro istiyor.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
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