 Eder: Beşiktaş’ı çok isterim – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    : ’ı çok isterim

    Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
    'ta forvet hattı için ismi iyiden iyiye öne çıkmaya başladı... Portekizli forvet Abola'ya verdiği röportajda, "İki büyük oyuncu, iki takım arkadaşım Quaresma ve Pepe Beşiktaş'ta. Elbette onlarla birlikte oynamaktan mutluluk duyarım. Ancak şu an için somut bir şey yok" sözlerini kullandı.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eder: Beşiktaş’ı çok isterim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.