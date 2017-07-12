 Cueva’nın yolu açıldı – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Cueva’nın yolu açıldı

    Cueva’nın yolu açıldı

    Peru'nun Libero Gazetesi, Beşiktaş'ın gündemindeki 'nın kısa süre içinde Avrupa'ya gideceğini yazdı.

    Haberde 25 yaşındaki Cueva'nın İstanbul'a uçacağı ve Beşiktaş'ın haricinde 2 Türk kulübüyle daha görüşeceği belirtildi. Brezilya'nın Globoesporte Gazetesi, yorumunda "Cueva, Sao Paulo'ya saygılı davranmıyor. Son aylarda 5 kilo aldı. Özgüveni düşük durumda" ifadelerine yer verdi.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
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