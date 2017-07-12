"Çok daha motiveyim"

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, 13 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a döneceğini ve takıma katılmak için sabırsızlandığını belirtti.

Beşiktaş'ın kampına henüz katılmayan Talisca, sosyal medya hesabı Instagram'dan siyah-beyazlı formalı fotoğrafını paylaşarak, şu mesajı yazdı:

"Her şey yolunda ve perşembe günü dönüş yoluna çıkıyorum. Döner dönmez takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Sağlık sorunları dönüşümü geciktirdi ama sonuç olarak her şey iyi sonuçlandı. Bu da beni hem güçlendirdi hem de önümüzdeki sezon için daha motive etti. Bu sezonun geçen sezondan daha iyi geçeceğinden hiç bir şüphem yok. Hazırlık kampının bireysel olarak ve takım için önemini çok iyi biliyorum. Yeşil sahalara ayak basmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezon zafere gideceğimiz yolda Allah yar ve yardımcımız olsun."