"Çok daha motiveyim"
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, yayınladığı mesajla perşembe günü kampa katılacağını açıkladı.
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, 13 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a döneceğini ve takıma katılmak için sabırsızlandığını belirtti.
Beşiktaş'ın kampına henüz katılmayan Talisca, sosyal medya hesabı Instagram'dan siyah-beyazlı formalı fotoğrafını paylaşarak, şu mesajı yazdı:
"Her şey yolunda ve perşembe günü dönüş yoluna çıkıyorum. Döner dönmez takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Sağlık sorunları dönüşümü geciktirdi ama sonuç olarak her şey iyi sonuçlandı. Bu da beni hem güçlendirdi hem de önümüzdeki sezon için daha motive etti. Bu sezonun geçen sezondan daha iyi geçeceğinden hiç bir şüphem yok. Hazırlık kampının bireysel olarak ve takım için önemini çok iyi biliyorum. Yeşil sahalara ayak basmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezon zafere gideceğimiz yolda Allah yar ve yardımcımız olsun."
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:53
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
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