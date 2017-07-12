 ''Beşiktaş'ın çocuğu Gökhan İnler'' – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    '''ın çocuğu ''

    ''Beşiktaş'ın çocuğu Gökhan İnler''
    , başarılı performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran 'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. "Teşekkürler Beşiktaş'ın çocuğu Gökhan İnler" başlığıyla yapılan duyuruda, oyuncuya hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. Gökhan ise mesajında, "Unutmayın Beşiktaş'ın asil taraftarları, sevenlerin yolu elbet kesişir" diye yazdı.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:35
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