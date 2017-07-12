 Beşiktaş yarın mahkemeye çıkıyor – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş yarın mahkemeye çıkıyor

    Beşiktaş yarın mahkemeye çıkıyor

    Lyon maçında çıkan olaylar nedeniyle Başkan Orman ve yönetici Yazıcıoğlu, Cenevre'de sözlü ifade verecek.

    13 Nisan'da Fransa'da oynanan Lyon-Beşiktaş maçında güvenlik güçlerinin yetersizliği nedeniyle seyircilerin sahaya girmesi ve maçın uzun bir süre başlayamaması sonucu çıkan olaylar için UEFA şu açıklamayı yapmıştı:

    "UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ın katılma hakkı kazandığı ilk turnuvada 1 yıl Avrupa kupalarından men edilmesi kararı aldı. Men cezası 2 yıllık deneme süreci boyunca ertelendi ve kulübe 100 bin Euro para cezası verildi. Bu erteleme benzer olayların yaşanması durumunda kaldırlıcak ve 1 yıl ceza devreye girecek. Beşiktaş'a verilen ceza meşale yakılması, sahaya yabancı madde atılması ve tribünlerin taşkınlık yapması gerekçeleriyle uygulandı."

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Hukuk İşlerinden Sorumlu yönetici Şafak Mahmut Yazıcıoğlu bu olay nedeniyle yarın sabah İsviçre'nin Cenevre kentinde UEFA Disiplin Kurulu'na sözlü olarak ifade verecek.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:22
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