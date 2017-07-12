Beşiktaş yarın mahkemeye çıkıyor
Lyon maçında çıkan olaylar nedeniyle Başkan Orman ve yönetici Yazıcıoğlu, Cenevre'de sözlü ifade verecek.
13 Nisan'da Fransa'da oynanan Lyon-Beşiktaş maçında güvenlik güçlerinin yetersizliği nedeniyle seyircilerin sahaya girmesi ve maçın uzun bir süre başlayamaması sonucu çıkan olaylar için UEFA şu açıklamayı yapmıştı:
"UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ın katılma hakkı kazandığı ilk turnuvada 1 yıl Avrupa kupalarından men edilmesi kararı aldı. Men cezası 2 yıllık deneme süreci boyunca ertelendi ve kulübe 100 bin Euro para cezası verildi. Bu erteleme benzer olayların yaşanması durumunda kaldırlıcak ve 1 yıl ceza devreye girecek. Beşiktaş'a verilen ceza meşale yakılması, sahaya yabancı madde atılması ve tribünlerin taşkınlık yapması gerekçeleriyle uygulandı."
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Hukuk İşlerinden Sorumlu yönetici Şafak Mahmut Yazıcıoğlu bu olay nedeniyle yarın sabah İsviçre'nin Cenevre kentinde UEFA Disiplin Kurulu'na sözlü olarak ifade verecek.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:22
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Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 25
Yorum
ugur asıl senin gs li oldugun belliki aziz yıldırımın gitmesini istemiyormusun. bu kadar kötü yönetime sahip cıkan fb li değildir asıl
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Satalım kurtulalım
Toplam 33
Yorum
FB FB takımında bir çok maçta ilk 11 oynayan bir futbolcunun bel bölgesi bu kadar kalın olamaz
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Lens’ten ‘dönüş’ işareti
Toplam 8
Yorum
FB FB yönetimi, Sunderland yönetimine Lens olmazsa olmazımız değil algısı yaratarak transferi daha uygun hale getirmeye çalışıyor.
Beşiktaş yarın mahkemeye çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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