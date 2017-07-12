Beşiktaş taraftarı bunu da yaptı!
Beşiktaş taraftarı uğruna dünya rekoru kırdığı Diego Costa'nın evine kadar gitti! Londra'daki evin önüne "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) yazısı yazıldı.
Chelsea'nin gönderme kararı aldığı golcü oyuncu memleketi Brezilya'da tatil yaparken, Beşiktaş taraftarı Costa'nın Londra'daki evinin önüne mesaj bıraktı!
Instagram'da 3 milyon 600 bin yorumla rekor kıran siyah-beyazlı taraftarlar, Costa'nın evine de "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) mesajı yazdı!
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:41
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Fener'den Emre zaferi
Toplam 60
Yorum
Zafer gelecegin ridvan dilmeninne laf yok kiskananlar catlasin kötü topcuda milli takimda neden oynuyor
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Milan'dan gençlik atılımı
Toplam 1
Yorum
haymanalı milan solo con te, milan sempre per te. forca ac milan .
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Maestro adayları Sosa ve De Jong
Toplam 3
Yorum
Erol Kocamış adamları transfer ediyorlar.akılsızca.bu juruzoviç ndiayenin alternatifi idi.şimdide onun alternatifii.turşunun suyunun suyu yani.
Beşiktaş taraftarı bunu da yaptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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