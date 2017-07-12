Beşiktaş Lyon ile anlaştı! Marcelo gidiyor
Beşiktaş, Marcelo Guedes'i transfer etmek isteyen Fransız ekibi Olimpik Lyon ile anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo Guedes'in transferi konusunda Olimpik Lyon ile anlaşma sağladı.
Savunma hattına Portekizli yıldız Pepe'yi transfer eden Beşiktaş, Brezilyalı oyuncusu Marcelo Guedes'i Olimpik Lyon'a satıyor.
Uzun süredir Marcelo ile ilgilenen Fransız ekibi, Beşiktaş yönetiminin istediği 8.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeyi kabul etti.
Siyah Beyazlı takımın tecrübeli savunmacısı bugün Fransa'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek.
Beşiktaş Marcelo transferinden gelen para ile santrfor ve kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:31
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Toplam 11
Yorum
GS LI GOMEZ BELHNDA MACION U FENR VEYE BJK ALSYDI BASIN YERE GÖGE SIGDIRAMAZLARDI GS OLUNCA RESMEN YERDEN YERE VURUYORLAR UTANMADAN BUNLRA İNANMYN
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Belhanda ve Eren İsveç'e götürülecek
Toplam 6
Yorum
ASLANIM. GEREKLİ ÖZENİ GÖSTER. GS ÖSTERSUND MAÇINA GEREKLİ ÖNEMİ VE İTİNAYI GÖSTERMELİ. SANKİ ÇOK KOLAY ELERİZ HAVASINDA GÖRÜNÜYOR GS. HAYALİ SUKUTA UĞRAYABİLİRSİNİZ SEVGİ
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Beşiktaş Lyon ile anlaştı! Marcelo gidiyor
Toplam 19
Yorum
yalçın yalçın ayhan alısınsın dısıplınlı bıldık oyuncu hemde ucuz birde hızlı stoper iş gorur
Beşiktaş Lyon ile anlaştı! Marcelo gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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