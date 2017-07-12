 Beşiktaş Lyon ile anlaştı! Marcelo gidiyor – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş Lyon ile anlaştı! Marcelo gidiyor

    Beşiktaş Lyon ile anlaştı! Marcelo gidiyor

    Beşiktaş, Marcelo Guedes'i etmek isteyen Fransız ekibi Olimpik Lyon ile anlaşma sağladı.

    Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo Guedes'in transferi konusunda Olimpik Lyon ile anlaşma sağladı.

    Savunma hattına Portekizli yıldız Pepe'yi eden Beşiktaş, Brezilyalı oyuncusu Marcelo Guedes'i Olimpik Lyon'a satıyor.

    Uzun süredir Marcelo ile ilgilenen Fransız ekibi, Beşiktaş yönetiminin istediği 8.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeyi kabul etti.

    Siyah Beyazlı takımın tecrübeli savunmacısı bugün Fransa'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek.

    Beşiktaş Marcelo transferinden gelen para ile santrfor ve kanat oyuncusu etmeyi planlıyor.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş Lyon ile anlaştı! Marcelo gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.