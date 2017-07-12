 Babacar Beşiktaş'a doğru – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş'a doğru

    <a href="/index/babacar?id=4b7d53a9-1821-4353-aba7-63f1e2f7c70e" class="" rel="tag">Babacar</a> Beşiktaş'a doğru

    Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotayı İtalya'ya çevirdi! Siyah-beyazlılar Fiorentina'da top koşturan Khouma ile pazarlık masasına oturdu.

    görüşmelerinde siyah-beyazlılara Pepe'nin gelmesine aracı olan menajer Ahmet Bulut'un devrede olduğu ifade edildi.

    Vincent Aboubakar girişimleri sonuçsuz kalan Kara Kartal, rotasını alternatif forvetlere çevirdi. Pierre Gignac ve Fernando Llorente'nin isimleri de ayrıca zikrediliyor.

    BABACAR KİMDİR?
    24 yaşındaki Senegalli oyuncu, Pascera alt yapısı ile yetişti. Sonrasında Fiorentina'da forma giyen futbolcu, devam eden kariyerinde; İtalya Serie B ekiplerinde Modena FC'den Fiorentina'ya transfer oldu. Geçtiğimiz sezon 22 maçta 10 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Senegalli forvet, başarılı bir sezon geçirdi. Oyuncunun transfermarkt değeri 8 milyon Euro. Sözleşmesi 2019 yılında sona erecek.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:15
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