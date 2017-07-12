Babacar Beşiktaş'a doğru
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotayı İtalya'ya çevirdi! Siyah-beyazlılar Fiorentina'da top koşturan Khouma Babacar ile pazarlık masasına oturdu.
Babacar görüşmelerinde siyah-beyazlılara Pepe'nin gelmesine aracı olan menajer Ahmet Bulut'un devrede olduğu ifade edildi.
Vincent Aboubakar girişimleri sonuçsuz kalan Kara Kartal, rotasını alternatif forvetlere çevirdi. Pierre Gignac ve Fernando Llorente'nin isimleri de ayrıca zikrediliyor.
BABACAR KİMDİR?
24 yaşındaki Senegalli oyuncu, Pascera alt yapısı ile yetişti. Sonrasında Fiorentina'da forma giyen futbolcu, devam eden kariyerinde; İtalya Serie B ekiplerinde Modena FC'den Fiorentina'ya transfer oldu. Geçtiğimiz sezon 22 maçta 10 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Senegalli forvet, başarılı bir sezon geçirdi. Oyuncunun transfermarkt değeri 8 milyon Euro. Sözleşmesi 2019 yılında sona erecek.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:15
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Fener'den Emre zaferi
Toplam 60
Yorum
Zafer gelecegin ridvan dilmeninne laf yok kiskananlar catlasin kötü topcuda milli takimda neden oynuyor
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Milan'dan gençlik atılımı
Toplam 1
Yorum
haymanalı milan solo con te, milan sempre per te. forca ac milan .
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Maestro adayları Sosa ve De Jong
Toplam 3
Yorum
Erol Kocamış adamları transfer ediyorlar.akılsızca.bu juruzoviç ndiayenin alternatifi idi.şimdide onun alternatifii.turşunun suyunun suyu yani.
Babacar Beşiktaş'a doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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