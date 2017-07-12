 Aboubakar dönmüyor! – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    dönmüyor!

    Aboubakar dönmüyor!

    'ta defteri kapandı!..

    Önceki gün ile idmanlara çıkmaya başlayan , dün kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Kamerunlu, "Porto'ya döndüğüm için mutluyum. Bana yapılan sıcak karşılamadan dolayı da mutluyum. Ayrıca tekrar takım arkadaşlarımla idman yapmak güzel" ifadelerini kullandı. Bu arada yeni teknik direktör Conceiçao'yu da değerlendiren ve "Onu kişisel olarak tanımıyorum, ismini biliyordum" diyen 25 yaşındaki golcü; şampiyonluk hedefiyle ilgili soruya şöyle cevap verdi: "Eğer Porto'ysak amacımız şampiyonluk olmalı. Bu yıl bunu başaracağımızı düşünüyorum."
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:11
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