3 yıldızlı formalarla zafere kanatlanıyor

Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda giyeceği formanın tanıtımını sosyal medya hesabından yaptı.

Üç yıldızlı yeni sezon formalarının bugün Kartal Yuvası mağazalarında satışa çıkacağı belirtildi. Siyah-beyazlı takımın önümüzdeki sezon giyeceği formada üçüncü yıldız, diğer iki yıldızın üstüne konumlandırılmış şekilde bulunuyor. Açıklamada, adidas Türkiye tarafından, "Zafere kanatlan" sloganıyla tasarlanan 2017- 2018 sezonu yetişkin formaları 169 TL, çocuk formaları ise 125 TL'lik fiyatıyla satışta olacak.