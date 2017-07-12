 3 yıldızlı formalarla zafere kanatlanıyor – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    3 yıldızlı formalarla zafere kanatlanıyor

    3 yıldızlı formalarla zafere kanatlanıyor

    , 2017-2018 sezonunda giyeceği formanın tanıtımını sosyal medya hesabından yaptı.

    Üç yıldızlı yeni sezon formalarının bugün Kartal Yuvası mağazalarında satışa çıkacağı belirtildi. Siyah-beyazlı takımın önümüzdeki sezon giyeceği formada üçüncü yıldız, diğer iki yıldızın üstüne konumlandırılmış şekilde bulunuyor. Açıklamada, adidas Türkiye tarafından, "Zafere kanatlan" sloganıyla tasarlanan 2017- 2018 sezonu yetişkin formaları 169 TL, çocuk formaları ise 125 TL'lik fiyatıyla satışta olacak.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:49
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