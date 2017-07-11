Tolgay güldürdü
Kartal'ın yeni sezon idmanları bir hayli keyifli geçiyor.
Önceki günkü çalışmanın ardından Beşiktaş'ın resmi İnstagram hesabından "Antrenman maçını kazanan beyaz takımın sevinci" notuyla bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta Tosic, Pedro, Adriano, Tolga Zengin, Oğuzhan, Atiba ve Cenk galibiyet pozu vermişti. Tolgay Arslan ise gerçeği yorumunda ortaya çıkardı: "Berabere bitti, bunlar fotoğraf çekildi"
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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