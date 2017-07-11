 Tolgay güldürdü – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Tolgay güldürdü

    Tolgay güldürdü

    Kartal'ın yeni sezon idmanları bir hayli keyifli geçiyor.

    Önceki günkü çalışmanın ardından Beşiktaş'ın resmi İnstagram hesabından "Antrenman maçını kazanan beyaz takımın sevinci" notuyla bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta Tosic, Pedro, Adriano, Tolga Zengin, Oğuzhan, Atiba ve Cenk galibiyet pozu vermişti. Tolgay Arslan ise gerçeği yorumunda ortaya çıkardı: "Berabere bitti, bunlar fotoğraf çekildi"

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tolgay güldürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.