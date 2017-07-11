Ovacuma vosvosunun rengi bu sene siyah-beyaz

Daha önce belde olan Ovacuma köyünün konumunun daha rahat bulunması ve tanınması amacıyla eski Ovacuma Belediye Başkanı Abdullah Deniz ile bir arkadaşınca direk üzerine konulan "vosvos", adet olduğu üzere geçen sezon şampiyon olan Beşiktaş takımının renkleri siyah beyaza büründü.

Deniz, yaptığı açıklamada, belediye başkanlığı döneminde şehir dışına çıktığında Ovacuma'nın nerede olduğunu soranlara anlatmakta zorlandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Safranbolu'da esnaf bir arkadaşımızla araştırma yaptık, 'Bir yön tabelası yapalım.' diye düşündük. Ayrıca burada Türkiye'nin en uzun yaylalarından birisi olan Ulu Yayla var. 'Bu yaylayı da turizme kazandıralım.' diye buraya böyle araba koyduk. Altına da Ulu Yayla tabelası koyduk. Daha sonra bize 'Ovacuma nerede?' diye soranlara, 'Bartın-Karabük yolu üzerinde 50. kilometrede nerede vosvos görürseniz orası Ovacuma.' diye adresi belirledik."

12 yıldır burada duran arabanın daha önce de şampiyon Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'un renklerine boyandığını aktaran Deniz, "Her yıl Spor Toto Süper Lig'de başarı gösteren, şampiyon olan takımımızın rengine boyamak şartıyla yaptık. Bu yıl da Beşiktaş'ın rengine boyandı. Bu daha önce burada yeşilliğin içinde güzel bir yerdeydi. Buralar tadilat gördükten sonra atıl duruma düştü." ifadesini kullandı.

Deniz, vosvos aracılığıyla hem Ovacuma'nın tanıtımının gerçekleştiğini, hem de vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirdiklerini sözlerine ekledi.