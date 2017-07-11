Milo’nun durumu Marcelo’ya bağlı
Kartal'da yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş, stoper Milosevic'in takımda kalıp kalmaması yönünde net bir karar veremedi. Marcelo'nun Lyon kulübüyle görüşmeleri sürürken yönetim bu aşamada onu elden çıkarmayı düşünmüyor. Brezilyalı futbolcu, Kartal'da kalırsa, İsveçli stoper bir kez daha gönderilecek. Almanya'dan talipleri var.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
Milo’nun durumu Marcelo’ya bağlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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