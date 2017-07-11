 Milo’nun durumu Marcelo’ya bağlı – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Milo’nun durumu Marcelo’ya bağlı

    Milo’nun durumu Marcelo’ya bağlı
    Kartal'da yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş, stoper 'in takımda kalıp kalmaması yönünde net bir karar veremedi. Marcelo'nun Lyon kulübüyle görüşmeleri sürürken yönetim bu aşamada onu elden çıkarmayı düşünmüyor. Brezilyalı futbolcu, Kartal'da kalırsa, İsveçli stoper bir kez daha gönderilecek. Almanya'dan talipleri var.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:32
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