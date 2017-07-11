 Lyon’un Marcelo aşkı bambaşka! – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Lyon’un aşkı bambaşka!

    Lyon’un <a href="/index/marcelo?id=ef8e91b8-ad27-4a7f-a7c7-ae739d2bd24a" class="" rel="tag">Marcelo</a> aşkı bambaşka!

    Fransız Kulübü Lyon, 'dan vazgeçmiyor.

    Ajax'tan transfer edilen Tete için düzenlenen imza töreninde konuşan Lyon'un hocası , Beşiktaşlı savunma oyuncusuyla ilgilendiklerini açıklarken, "Stoper transferi yapacağız. Bu mu olur bilemiyorum. Ama bizim aradığımız özelliklere uygun bir oyuncu" ifadesini kullandı.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:40
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