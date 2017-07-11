Kerkük’te Kartal coşkusu
Siyah-beyazlı kulübün katkıları ile Kerkük'te açılan futbol akılı top başı yaptı. Minik oyuncular, antrenman sonrası hatıra fotoğrafı çektirdiler. Öğrenciler bir hayli neşeli anlar yaşarken, velileri ise, Kerkük'ü unutmayan, buraya kadar elini uzatan Beşiktaş'a minnetlerini sundular. Kartal'da idareciler Kerkük'e her konuda yardımcı olmaya devam edeceklerini belirttiler.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
Kerkük’te Kartal coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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