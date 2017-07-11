 Kerkük’te Kartal coşkusu – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Kerkük’te Kartal coşkusu

    Kerkük’te Kartal coşkusu
    Siyah-beyazlı kulübün katkıları ile Kerkük'te açılan futbol akılı top başı yaptı. Minik oyuncular, antrenman sonrası hatıra fotoğrafı çektirdiler. Öğrenciler bir hayli neşeli anlar yaşarken, velileri ise, Kerkük'ü unutmayan, buraya kadar elini uzatan Beşiktaş'a minnetlerini sundular. Kartal'da idareciler Kerkük'e her konuda yardımcı olmaya devam edeceklerini belirttiler.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:30
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