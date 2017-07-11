İdmanda kemik sesleri
Şenol Güneş, hırslı futbolcuları zaman zaman uyarmak zorunda kaldı.
Beşiktaş günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar dün sabah Şenol Güneş yönetiminde dayanıklılık, kondisyon ve taktik çalıştı. Futbolcuların sezon başı olmasına rağmen müthiş bir hırsla çalışmaları dikkatlerden kaçmıyor. Öyle ki Güneş, çift kalelerde zaman zaman oyunu durdurup futbolcuları uyarıyor. Akşam idmanına sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile henüz takıma katılmayan Anderson Talisca, izinli olan Pepe ve Ricardo Quaresma katılmadı. Gökhan Gönül ise bireysel çalışmalarını yaptı. Pas çalışmasıyla başlayan oyuncular, istasyon koşuları yaptı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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