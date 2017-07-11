 İdmanda kemik sesleri – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    İdmanda kemik sesleri

    İdmanda kemik sesleri

    Şenol Güneş, hırslı futbolcuları zaman zaman uyarmak zorunda kaldı.

    günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar dün sabah Şenol Güneş yönetiminde dayanıklılık, kondisyon ve taktik çalıştı. Futbolcuların sezon başı olmasına rağmen müthiş bir hırsla çalışmaları dikkatlerden kaçmıyor. Öyle ki Güneş, çift kalelerde zaman zaman oyunu durdurup futbolcuları uyarıyor. Akşam idmanına sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile henüz takıma katılmayan Anderson Talisca, izinli olan Pepe ve Ricardo Quaresma katılmadı. Gökhan Gönül ise bireysel çalışmalarını yaptı. Pas çalışmasıyla başlayan oyuncular, istasyon koşuları yaptı.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:40
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