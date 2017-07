Hangi formayı daha çok beğendiler?

Siyah-beyazlı oyuncular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenledikleri basın toplantısında, yeni sezonla ilgili görüşlerini aktardı.

Takımın tecrübeli file bekçisi Tolga Zengin, son iki sezonda Süper Lig'de şampiyon olduklarını ancak Şampiyonlar Ligi'nde istedikleri başarıyı yakalayamadıklarını belirterek, "Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde talihsiz bir şekilde istediğimiz olmadı. Bu sene o hedefimizi gerçekleştirip Şampiyonlar Ligi'nde hedefi yukarı çıkarmak istiyoruz. Ligde hedefi söylemeye gerek yok." dedi.

Takımda son iki sezonda gelen ve giden oyuncuların çok olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Tolga, "Gelenler, karakterli oyuncular. Futbolculuk kalitelerinin yanında karakter olarak da iyiler. Başkanımız, kulübümüz buna çok dikkat ediyor. Oyuncuların gitmesini tabii ki istemeyiz ama maalesef oluyor. Giden arkadaşlarımızın yerine en az onlar kadar kaliteli oyuncular gelecektir." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon fazla şans bulamadığını kaydeden tecrübeli file bekçisi, "Şans geldiğinde de elimden geleni yaptım. Şansın ne zaman geleceği belli olmuyor. Gençlerbirliği maçında talihsiz olay olmuştu, orada oynama şansı buldum. Bu bir yarış, geçen sezon oynayamadım diye bu sene de aynısı olacak değil. Herkes hazır olacak." diye konuştu.

Geçen sezon bazı taraftarların eleştirilerine maruz kalan Tolga Zengin, bununla ilgili soruya, "Artık 34 yaşındayım. Konu sizin düşündüğünüz gibi değil. Sosyal medyada 5-10 yaşındaki çocukların yazdıklarına bakmayın." yanıtını verdi.

- "Üçüncü şampiyonluk önemli"

Son iki sezondaki şampiyonlukların anlamına değinen Tolga, şunları söyledi:

"İlk şampiyonluğumuzda stadın açılması önemliydi. Geçen sezonki şampiyonluğumuz üçüncü yıldızı almak bakımından önemliydi. Bu sezon üst üste üçüncü şampiyonluğu almak var. Bunlar biraz işin süsü oluyor. Şampiyonluğun tadı çok farklı, emek veriyorsun. Emek verdikten sonra karşılığını alıyorsun. Yaşadıktan sonra devam etmek istiyorsun, hazzı çok farklı. Üçüncü şampiyonluk önemli."

Teknik direktör Şenol Güneş'in, elde edilen başarılara rağmen daha iyisini istediğinin hatırlatılması üzerine Tolga Zengin, "Hocamızın eğitici yapısı olduğu için... Çok nadirdir bir maçtan sonra her şeyin güzel olduğunu söylemesi. Mutlaka memnundur ama yansıtmak istemez. Biz de kendisini iyi tanıdığımız için onun ne demek istediğini çok iyi anlıyoruz. Şampiyonluk önemli, iyi oyunla şampiyonluk daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Forvet arayışlarına değinen siyah-beyazlı takımın kaptanı, "Elimizdeki forvet Cenk Tosun, milli takımın forveti. Katkısı belli. Bir şeyleri düşünürken elimizdekinin kıymetini bilelim. Cenk'in kalitesi belli, katkısı da belli. Eminim kulübümüz en iyisini alacaktır. Birini alırken ötekilere haksızlık etmeyelim, onları yok saymayalım." diye konuştu.

- Oğuzhan Özyakup: "Karakterli bir takıma sahibiz"

Takımın bir diğer kaptanı Oğuzhan Özyakup ise takım olarak her zaman daha iyisini istediklerini dile getirdi.

İki sezon üst üste şampiyonluğun çok önemli olduğunu vurgulayan Oğuzhan, "Bir futbolcu her sezon şampiyon olmak ister. Biz de doymuyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımda bazı oyuncuların ayrılmasıyla ilgili görüşlerini aktaran siyah-beyazlı oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sezonki şampiyonluğun ardından da 4-5 as oyuncu transfer olmuştu. Yine eksik kadroyla başlamıştık ama kampın son döneminde başkanımız, hocamız eksikleri kapatmaya çalıştı. Karakterli bir takıma sahibiz, arkadaş grubu inanılmaz, birbirine bağlı, çok iyi karaktere sahipler. Geldiklerinde kolay uyum sağlıyorlar. Şu anki kadromuzla en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Her sene eksik kadroyla başlasa da Beşiktaş'ın her sezon şampiyonluğa oynadığı ortada. Samet hoca döneminde de genç kadroyla başlamıştık, bu sene de farklı olmayacaktır."

Oğuzhan, transferde adının Roma ile anılmasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Buraya ne kadar bağlı olduğumu herkes biliyor. Beşiktaş'ta kalmak isterim. Başkanımıza reddedemeyeceği teklif gelene kadar buradayım. Beşiktaş'ta çok mutluyum. Geçen sezonki başarımız ve Lyon maçından sonraki üzüntümüzü unutamıyorum. Bu sezon onun da üstüne koymak istiyorum."

Yeni sezonda hangi numarayı kullanacağının henüz belli olmadığını anlatan Oğuzhan, ilk resmi maça kadar eski numaralı formaları giyeceklerini vurguladı.

- Necip Uysal: "Üçte üç yapmak çok önemli"

Takımın tecrübeli isimlerinden Necip Uysal, büyük bir kulüp olduklarına dikkati çekerek, "Şampiyonluk hedefiyle başlıyoruz. Geçtiğimiz iki yılda iyi futbolla şampiyon olduk. Bu sene hem iyi futbol hem şampiyon olmak, üçte üç yapmak bizim için çok önemli." diye konuştu.

Takımda eksik görmediğini belirten Necip, şunları kaydetti:

"İki sezonun şampiyonuyuz. Gidenler gelenler oluyor. Biz büyük bir kulübüz. Gidenlerin yerleri de doluyor. Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz gruptan çıkmak, onu kıl payı kaçırdık. Bu sezon onu yapmak istiyoruz."

Teknik direktör Şenol Güneş'in her zaman daha iyisini istemesine değinen Necip Uysal, "Hocamız mükemmelliyetçi hoca. Ne kadar iyi yaparsanız daha iyisini istiyor. Buna yönelik çalışmalar yaptırıyor. Daha iyi çalışıp hocanın istediği seviyeye gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Yeni formalarla basın toplantısına katıldılar

Beşiktaş'ın üç kaptanı, yeni sezon formalarıyla basın toplantısına katıldı.

Tolga Zengin, üç yıldızın yer aldığı formalardan gri renklisini giyerken, Oğuzhan Özyakup çubuklu, Necip Uysal ise beyaz formayla toplantıda yer aldı.

Her üç oyuncu da beyaz formayı daha çok beğendiklerini dile getirdi.