 'Güçlüyüm' – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    'Güçlüyüm'

    'Güçlüyüm'
    Sakatlığı sebebiyle 4 ay sahalardan uzak kalacak olan Gökhan Töre daha güçlü şekilde döneceğini söyledi. Kartal'ın 25 yaşındaki kanat oyuncusu "Allah hiçbir nefse gücünün yeteceğinden öte yük yüklemez. Bugünümüze şükürler olsun" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı taraftarlar da Gökhan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:35
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