'Güçlüyüm'

Sakatlığı sebebiyle 4 ay sahalardan uzak kalacak olan Gökhan Töre daha güçlü şekilde döneceğini söyledi. Kartal'ın 25 yaşındaki kanat oyuncusu "Allah hiçbir nefse gücünün yeteceğinden öte yük yüklemez. Bugünümüze şükürler olsun" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı taraftarlar da Gökhan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.