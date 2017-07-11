 Gökhan Töre'ye başarılı operasyon – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'ye başarılı operasyon

    <a href="/index/gokhan-tore?id=7afed7bc-8a87-4db5-b8a5-068c1720282b" class="" rel="tag">Gökhan Töre</a>'ye başarılı operasyon

    Beşiktaş'ta dizinden sakatlanan başarılı bir operasyon geçirdiğini bildirdi.

    Sezon başı antrenmanları sırasında dizinden sakatlanan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına " Şükürler olsun ameliyatım iyi geçti. Herkese destek mesajlarından dolayı teşekkür ederim" diye yazdı.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ye başarılı operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.