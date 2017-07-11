Gökhan Töre'ye başarılı operasyon
Beşiktaş'ta dizinden sakatlanan Gökhan Töre başarılı bir operasyon geçirdiğini bildirdi.
Sezon başı antrenmanları sırasında dizinden sakatlanan Gökhan Töre sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına " Şükürler olsun ameliyatım iyi geçti. Herkese destek mesajlarından dolayı teşekkür ederim" diye yazdı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 15:17
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Beşiktaş'tan KAP'a açıklama geldi
Toplam 4
Yorum
bjk güle güle Gökhan. Efendiliğin ,adamlığın hiç bir zaman unutulmayacak.
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Beşiktaş'tan KAP'a açıklama geldi
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 ya anlamadigim 8 oyuncu yolanacak mis e gidenler var gelmiyenler var transfer olma ihtimalari olanlar var E BASKAN iyide bir pepe aldinniz ?
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G.Saray'da Lichtsteiner sesleri
Toplam 16
Yorum
yalcin cok genmis bence dursun 5 yillik sözlesme yapsin nasilsa para cok harca harca bitmez
Gökhan Töre'ye başarılı operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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