 Emre Akbaba yine gündemde – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    yine gündemde

    Emre Akbaba yine gündemde

    Kartal, orta saha ve hücum hattında sıkıntı yaşıyor.

    Şu an takımda forvet yok, Talisca henüz gelmedi. Yönetim, Şenol Güneş'in de isteği doğrultusunda geçen sezon Alanyaspor formasıyla parlayan 'ya bir kez daha kanca attı. Siyah-beyazlılar, bonservis ödememek için kaleci Boyko, stoper Franco ve kanat oyuncusu Aras Özbiliz'i takasta teklif edecek.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:28
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