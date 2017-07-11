Emre Akbaba yine gündemde
Kartal, orta saha ve hücum hattında sıkıntı yaşıyor.
Şu an takımda forvet yok, Talisca henüz gelmedi. Yönetim, Şenol Güneş'in de isteği doğrultusunda geçen sezon Alanyaspor formasıyla parlayan Emre Akbaba'ya bir kez daha kanca attı. Siyah-beyazlılar, bonservis ödememek için kaleci Boyko, stoper Franco ve kanat oyuncusu Aras Özbiliz'i takasta teklif edecek.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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