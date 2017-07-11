Costa’da büyük bekleyiş
Kartal, taraftarının 3 milyonu aşan “Come to Beşiktaş” (Beşiktaş’a gel) yorumu attığı Diego Costa için pusuda. Atletico Madrid ile Chelsea’nin pazarlığını sıkı takip ediyor.
Siyah-beyazlılarda Diego Costa çılgınlığı yaşanıyor. Taraftarlar, İspanyol futbolcunun İnstagram hesabına 3 milyonu aşkın "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) mesajı yollayarak rekor kırmıştı. Yönetim de bu transfer için aportta bekliyor. Chelsea'den ayrılmayı kafasına koyan Diego Costa için en ciddi teklif transfer yasağı olan Atletico'dan geldi. İki kulüp görüşecek. Menajer Jorge Mendes, cezası nedeniyle Atletico'nun oynatamayacağı dönemde Costa'nın Kartal'da kiralık forma giymesine çalışacak.
BAHİSLER DE AÇILDI
Diego Costa'nın hangi takıma transfer olacağı bahis bürolarının da gündeminde… Yurt dışı kaynaklı bahis şirketleri sosyal medyadaki "Come To Beşiktaş" akımına kayıtsız kalamadı ve siyah-beyazlılara oran açtı. Costa'nın Atletico Madrid'e transferine 1.33 oran veren bahis şirketleri 2. sıraya Beşiktaş'ı koydu ve 4,50 oran belirledi. Diğer seçenekler 15,00 oranla Çin ve 26,00 oranla Milan…
BAHİSLER DE AÇILDI
Diego Costa'nın hangi takıma transfer olacağı bahis bürolarının da gündeminde… Yurt dışı kaynaklı bahis şirketleri sosyal medyadaki "Come To Beşiktaş" akımına kayıtsız kalamadı ve siyah-beyazlılara oran açtı. Costa'nın Atletico Madrid'e transferine 1.33 oran veren bahis şirketleri 2. sıraya Beşiktaş'ı koydu ve 4,50 oran belirledi. Diğer seçenekler 15,00 oranla Çin ve 26,00 oranla Milan…
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
Costa’da büyük bekleyiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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