 Costa’da büyük bekleyiş – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Costa’da büyük bekleyiş

    Costa’da büyük bekleyiş

    Kartal, taraftarının 3 milyonu aşan “Come to Beşiktaş” (Beşiktaş’a gel) yorumu attığı için pusuda. Atletico Madrid ile Chelsea’nin pazarlığını sıkı takip ediyor.

    Siyah-beyazlılarda çılgınlığı yaşanıyor. Taraftarlar, İspanyol futbolcunun İnstagram hesabına 3 milyonu aşkın "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) mesajı yollayarak rekor kırmıştı. Yönetim de bu transfer için aportta bekliyor. Chelsea'den ayrılmayı kafasına koyan Diego Costa için en ciddi teklif transfer yasağı olan Atletico'dan geldi. İki kulüp görüşecek. Menajer Jorge Mendes, cezası nedeniyle Atletico'nun oynatamayacağı dönemde Costa'nın Kartal'da kiralık forma giymesine çalışacak.

    BAHİSLER DE AÇILDI
    Diego Costa'nın hangi takıma transfer olacağı bahis bürolarının da gündeminde… Yurt dışı kaynaklı bahis şirketleri sosyal medyadaki "Come To Beşiktaş" akımına kayıtsız kalamadı ve siyah-beyazlılara oran açtı. Costa'nın Atletico Madrid'e transferine 1.33 oran veren bahis şirketleri 2. sıraya Beşiktaş'ı koydu ve 4,50 oran belirledi. Diğer seçenekler 15,00 oranla Çin ve 26,00 oranla Milan…
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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