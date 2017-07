Costa’da büyük bekleyiş

Siyah-beyazlılarda Diego Costa çılgınlığı yaşanıyor. Taraftarlar,futbolcunun İnstagram hesabına 3 milyonu aşkın "Come to Beşiktaş"mesajı yollayarak rekor kırmıştı. Yönetim de bu transfer için aportta bekliyor.'den ayrılmayı kafasına koyaniçin en ciddi teklif transfer yasağı olan Atletico'dan geldi. İki kulüp görüşecek. Menajer, cezası nedeniyle Atletico'nun oynatamayacağı dönemde Costa'nın Kartal'da kiralık forma giymesine çalışacak.Diego Costa'nın hangi takıma transfer olacağı bahis bürolarının da gündeminde… Yurt dışı kaynaklı bahis şirketleri sosyal medyadaki "Come To Beşiktaş" akımına kayıtsız kalamadı ve siyah-beyazlılara oran açtı. Costa'nın Atletico Madrid'e transferine 1.33 oran veren bahis şirketleri 2. sıraya Beşiktaş'ı koydu ve 4,50 oran belirledi. Diğer seçenekler 15,00 oranla Çin ve 26,00 oranla Milan…