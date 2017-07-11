Çizme’den İnler iddiası
İtalyan basını, Trabzonspor'un Marsilya ve Atalanta ile birlikte Gökhan İnler'in transferi için yarıştığını yazdı.
Atalanta'nın şu an iki takıma göre bir adım önde olduğu iddia edildi. Gökhan İnler, Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Siyah-beyazlı takımda çoğu sonradan oyuna girerek toplam 32 maçta şans bulan orta saha oyuncusu geçen sezon 2 asist yaptı. 33 yaşına gelen İnler'i Başakşehir ve Göztepe de istiyor.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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