 Çizme’den İnler iddiası – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Çizme’den İnler iddiası

    Çizme’den İnler iddiası

    İtalyan basını, Trabzonspor'un Marsilya ve Atalanta ile birlikte 'in transferi için yarıştığını yazdı.

    Atalanta'nın şu an iki takıma göre bir adım önde olduğu iddia edildi. , Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Siyah-beyazlı takımda çoğu sonradan oyuna girerek toplam 32 maçta şans bulan orta saha oyuncusu geçen sezon 2 asist yaptı. 33 yaşına gelen İnler'i Başakşehir ve Göztepe de istiyor.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
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