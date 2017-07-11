 Çalım kralı Moting de listede – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Çalım kralı Moting de listede

    Çalım kralı Moting de listede
    Kartal'ın radarındaki futbolculardan biri de Schalke ile sözleşmesi sona eren Eric Maxim Choupo Moting. 28 yaşındaki Kamerunlu geçen sezon Alman ekibinde 23 maça çıktı. 3 gol ve 4 asist yaptı. 5.9 ikili mücadele kazandı. 4.3 kez ortalama ceza alanı içinde topla buluştu. Maç başı 1.7 çalım ortalaması ile Schalke'nin bu alanda en iyisiydi.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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