Çalım kralı Moting de listede

Kartal'ın radarındaki futbolculardan biri de Schalke ile sözleşmesi sona eren Eric Maxim Choupo Moting. 28 yaşındaki Kamerunlu geçen sezon Alman ekibinde 23 maça çıktı. 3 gol ve 4 asist yaptı. 5.9 ikili mücadele kazandı. 4.3 kez ortalama ceza alanı içinde topla buluştu. Maç başı 1.7 çalım ortalaması ile Schalke'nin bu alanda en iyisiydi.