Burak ve Volkan’a olumlu bakarım
Beşiktaş’ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş yine çarpıcı açıklamalarda bulundu: Burak Yılmaz ve Volkan Şen’i teknik olarak isterim. Geçmişte ikisiyle de çalıştım. Deneyimli çalıştırıcı transferlerle ilgili fikirlerini de paylaştı. Forvet için adı geçen Gignac, Costa gibi yıldızlar hakkında 'hayır demem' ifadesini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yaptığı basın toplantısında takımın mevcut durumundan, transferlere, Talisca'dan, Pepe'ye kadar birçok farklı konuya değindi. Ancak aralarında transferde adı geçen Burak Yılmaz ve Volkan Şen ile ilgili söyledikleri oldukça dikkat çekiciydi. Siyahbeyazlı camianın pek sıcak bakmadığı iki isme teknik bakımdan sahip çıkan deneyimli çalıştırıcı, bu futbolcular transfer aşamasına gelirse olumlu yaklaşacağını açıkladı. Şenol Güneş geçmişte öğrencisi olan iki yıldızı da gayet yakından tanıdığını belirtip, transferlerinin idari bir konu olduğunu kaydetti.
'YANLIŞLARI GEÇMİŞTEYDİ'
Şenol Güneş, transferde adı geçen Burak Yılmaz ve Volkan Şen hakkında şunları söyledi: Karakterlerinin kamuoyuna aktarıldığı kadar olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Evet, yanlışlar yapmışlardır. Tüm mesele bunları sürdürüyorlar mı sürdürmüyorlar mı? Geçmişteki hataları onlara yük olarak bindirip mahcup etmek doğru değil. Büyük camialara da bu yakışır. Volkan Şen ve Burak Yılmaz ile ilgili net bir şey yok. Şu anda konuşulmuş değil. Teknik olarak ben olumsuz bakmıyorum. Ancak transfer idari bir konu. Arda Turan da karakterine ve oyunculuğuna çok inandığım bir oyuncu. Arda bu duruma düşmüşse benim de medyanın da hocasının da hatası olmuştur. Yetişmiş insanları yok edip yeniden insan yetiştirmeye çalışıyoruz.
Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Şenol Güneş'e toplantı sırasında takımın yaşlandığına yönelik sorular da yöneltildi. Deneyimli hoca "Pepe'nin transferine nereden baktığınıza bağlı. En genç oyuncumuz Atınç. Genç aldık, ne oldu? Franco ve Milosevic genç. İki senedir onları vermeye çalışıyorsun, veremiyorsun. Kolay değil. Bak genç ama maliyeti artıyor. Kaybımız daha fazla. Talisca ve Aboubakar'ı keşke bonservisleriyle alsaydık. Ekonomik olarak alamıyorsun, ancak kiralıyorsun. Doğru değil. Marcelo'yu genç mi aldık?" diye konuştu.
'GİGNAC, COSTA HEPSİ OLUR'
Kartal'ın hocası Şenol Güneş transfer konusuyla ilgili 1 forvet, Gökhan Töre'nin sakatlığı sonrası 1 de kanat oyuncusunu mutlaka kadrolarına katmaları gerektiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Aboubakar'ı tabii isterim. Burak da Demba Ba da başarılı işler yaptı. Ba'nın şu anda sakatlığı var. Gignac çok iyi oyuncu. Olursa kim 'hayır' der. Başka oyuncular da yazıldı. Teknik olarak 'hayır' demeyeceğim oyuncular. Mesela Diego Costa. Yönetim 'Costa, Gignac ve Burak'ı alıyorum' derse teknik olarak tekzip etmem. Alınmasını isterim. Aynı şekilde Fiorentina'dan Khouma Babacar için de böyle. Ama bunlar hep ekonomik olaylar. Yönetim karar verecek. Şu aşamada elimizde forvet yok. Bu yüzden kadromuzdaki Mustafa Pektemek'in de şu anda gitmesine karşıyım."
OĞUZHAN TAKIMDA TUTULMALI
Oğuzhan'a teklifler geldiği yazılıyor, çiziliyor. Saha içinde benim için çok önemli bir futbolcu. Bana sorarsanız Oğuzhan ve Marcelo'nun satılmasını istemem. Satılırsa ne olur o beni aşan bir konu. Forvet transferini bu sene erken yapmamız gerekiyor. Geçen sezon Eylül'de geldi tuttu. Her sene tutacak diye bir kural yok. Orayı çabuk doldurmalıyız. Çünkü oyunumuzda önemli bir yere sahip.
ABOUBAKAR KONUSU ÇOK UZADI
Mario Gomez gündemimizde yok. Transferle ilgili çok bilgim yok. Aboubakar'ı düşünüyorum ama Porto bırakmıyorsa bitsin. Uzatmaya gerek yok. Kafa attı diye geçen sene herkes kovuyordu şimdi 'Niye almıyorsunuz' diyorlar. Caner'i kanada koyarsak uçar. 1 sene ayrı kaldı. Formdaysa oynatırız. Niyeti, katılımı iyi ama müsabaka oynamak farklı. Hazırlık maçları onun için önemli.
'TALİSCA YANLIŞ YAPTI'
Talisca konusuna gelirsek bence yanlış yaptı. Kendi mesleğine saygısızlık yaptı. Annesinin durumu üzüncü verici ama durarak bir şey yapamaz. Doktor tedavi eder oyuncu edemez. İdman eksiği olacak. Gelince öğrenecek, öğreteceğiz. Çalışmayan oyuncunun şansı az olur. Bu tip sorunları olduğu için bırakmışlar. Ben, Talisca ve yönetim oturup durumunu konuşacağız. Ceza alır mı almaz mı bakacağız. Bunlara yönetim karar verir.
'PEPE BÜYÜK LİDER'
Pepe ve Ricardo Quaresma, İspanya Kampı'na gelecekler. Geç gelişleri bize olumsuz yansıyacak. Pepe'nin kariyeri için söylenecek bir şey yok. Saygıyı hak ediyor. Geçmişte saha içinde hatalar yapmış. Son 6 yılda bir olumsuzluğu yok. Tecrübesiyle, yeteneğiyle, büyük liderlik vasfıyla katkı yapacağını düşünüyorum. Stoper mevkisi için adı fazlasıyla yeterli bir futbolcu. Takımdaki herkese büyük katkısı olacaktır.
DEVLER LİGİ'NDE HAYALİMİZ FİNAL
Avrupa'nın en büyük kupasında oynuyoruz. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. Tecrübe olarak sıkıntımız yok. Hayalimiz ise final oynamak. Eşleşeceğimiz takımlar, grubun düzeni de önemli. Yeni sezonda ligde amacımız diğer takımlarla kavga etmek değil. Hakemlerle ilgili de hiç değil ama daha az konuşmayı istiyoruz. 2 senedir şampiyon oluyoruz. Yeni sezonda da hedefimiz her zamanki gibi şampiyonluk olacak.
KOYUN ALIP SATMIYORUZ!
Şenol Güneş, Lyon ile transfer pazarlıkları 1 ayı aşkın süredir devam eden Marcelo konusunda ise adeta patladı. Deneyimli çalıştırıcı "Marcelo'yu Lyon istiyor. Belli para veriyorlar. Biz de belli bir para istiyoruz. Sanki bu işte bir tezgah var gibi. Ama bu iş uzamasın artık. Koyun alıp satmıyoruz. Marcelo burada memnun. Biz de ondan memnunuz. Geldiğinden beri çok iyi performans veriyor. Disiplinli, zeki bir futbolcu. Uzadığı zaman konunun özü kaybolur" dedi. Güneş, Marcelo'nun kalmasını istediğini söyledi.
YUSUF'U KİM İSTEMEZ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş adı son günlerde siyah-beyazlı kulüple anılan Yusuf Erdoğan hakkında da görüşlerini açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı "Yusuf Erdoğan'ı kim istemez. Çok yetenekli bir futbolcu. Neden oynamıyor, Trabzonspor onu neden bıraksın, onu da bilmiyorum. Bunlar benim oyuncum değil, son kararı yönetim verecek" ifadelerini kullandı. Güneş, Yusuf Erdoğan'ın transferi durumunda Gökhan Töre'den doğan boşluğun Türk bir futbolcuyla dolmasının da önemine değindi. Şenol Güneş, TFF ve UEFA'ya verecekleri listeyi kolay hazırlayacaklarını iletti.
'HIZLI BİR İSİM'
Şenol Güneş, Süper Lig'de en beğendiği futbolculardan birinin Yusuf Erdoğan olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Sol ayağını çok iyi kullanıyor. Hızlı bir futbolcu. İki kanatta da oynayabiliyor. Sorun oluşturan değil, çözüme katkı sunan bir oyuncu. Transfer edilirse önemli fayda sağlar. Ben de Beşiktaş'a faydalı olacak her futbolcuyu burada görmek isterim" ifadelerini kullandı.
'YANLIŞLARI GEÇMİŞTEYDİ'
Şenol Güneş, transferde adı geçen Burak Yılmaz ve Volkan Şen hakkında şunları söyledi: Karakterlerinin kamuoyuna aktarıldığı kadar olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Evet, yanlışlar yapmışlardır. Tüm mesele bunları sürdürüyorlar mı sürdürmüyorlar mı? Geçmişteki hataları onlara yük olarak bindirip mahcup etmek doğru değil. Büyük camialara da bu yakışır. Volkan Şen ve Burak Yılmaz ile ilgili net bir şey yok. Şu anda konuşulmuş değil. Teknik olarak ben olumsuz bakmıyorum. Ancak transfer idari bir konu. Arda Turan da karakterine ve oyunculuğuna çok inandığım bir oyuncu. Arda bu duruma düşmüşse benim de medyanın da hocasının da hatası olmuştur. Yetişmiş insanları yok edip yeniden insan yetiştirmeye çalışıyoruz.
Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Şenol Güneş'e toplantı sırasında takımın yaşlandığına yönelik sorular da yöneltildi. Deneyimli hoca "Pepe'nin transferine nereden baktığınıza bağlı. En genç oyuncumuz Atınç. Genç aldık, ne oldu? Franco ve Milosevic genç. İki senedir onları vermeye çalışıyorsun, veremiyorsun. Kolay değil. Bak genç ama maliyeti artıyor. Kaybımız daha fazla. Talisca ve Aboubakar'ı keşke bonservisleriyle alsaydık. Ekonomik olarak alamıyorsun, ancak kiralıyorsun. Doğru değil. Marcelo'yu genç mi aldık?" diye konuştu.
'GİGNAC, COSTA HEPSİ OLUR'
Kartal'ın hocası Şenol Güneş transfer konusuyla ilgili 1 forvet, Gökhan Töre'nin sakatlığı sonrası 1 de kanat oyuncusunu mutlaka kadrolarına katmaları gerektiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Aboubakar'ı tabii isterim. Burak da Demba Ba da başarılı işler yaptı. Ba'nın şu anda sakatlığı var. Gignac çok iyi oyuncu. Olursa kim 'hayır' der. Başka oyuncular da yazıldı. Teknik olarak 'hayır' demeyeceğim oyuncular. Mesela Diego Costa. Yönetim 'Costa, Gignac ve Burak'ı alıyorum' derse teknik olarak tekzip etmem. Alınmasını isterim. Aynı şekilde Fiorentina'dan Khouma Babacar için de böyle. Ama bunlar hep ekonomik olaylar. Yönetim karar verecek. Şu aşamada elimizde forvet yok. Bu yüzden kadromuzdaki Mustafa Pektemek'in de şu anda gitmesine karşıyım."
OĞUZHAN TAKIMDA TUTULMALI
Oğuzhan'a teklifler geldiği yazılıyor, çiziliyor. Saha içinde benim için çok önemli bir futbolcu. Bana sorarsanız Oğuzhan ve Marcelo'nun satılmasını istemem. Satılırsa ne olur o beni aşan bir konu. Forvet transferini bu sene erken yapmamız gerekiyor. Geçen sezon Eylül'de geldi tuttu. Her sene tutacak diye bir kural yok. Orayı çabuk doldurmalıyız. Çünkü oyunumuzda önemli bir yere sahip.
ABOUBAKAR KONUSU ÇOK UZADI
Mario Gomez gündemimizde yok. Transferle ilgili çok bilgim yok. Aboubakar'ı düşünüyorum ama Porto bırakmıyorsa bitsin. Uzatmaya gerek yok. Kafa attı diye geçen sene herkes kovuyordu şimdi 'Niye almıyorsunuz' diyorlar. Caner'i kanada koyarsak uçar. 1 sene ayrı kaldı. Formdaysa oynatırız. Niyeti, katılımı iyi ama müsabaka oynamak farklı. Hazırlık maçları onun için önemli.
'TALİSCA YANLIŞ YAPTI'
Talisca konusuna gelirsek bence yanlış yaptı. Kendi mesleğine saygısızlık yaptı. Annesinin durumu üzüncü verici ama durarak bir şey yapamaz. Doktor tedavi eder oyuncu edemez. İdman eksiği olacak. Gelince öğrenecek, öğreteceğiz. Çalışmayan oyuncunun şansı az olur. Bu tip sorunları olduğu için bırakmışlar. Ben, Talisca ve yönetim oturup durumunu konuşacağız. Ceza alır mı almaz mı bakacağız. Bunlara yönetim karar verir.
'PEPE BÜYÜK LİDER'
Pepe ve Ricardo Quaresma, İspanya Kampı'na gelecekler. Geç gelişleri bize olumsuz yansıyacak. Pepe'nin kariyeri için söylenecek bir şey yok. Saygıyı hak ediyor. Geçmişte saha içinde hatalar yapmış. Son 6 yılda bir olumsuzluğu yok. Tecrübesiyle, yeteneğiyle, büyük liderlik vasfıyla katkı yapacağını düşünüyorum. Stoper mevkisi için adı fazlasıyla yeterli bir futbolcu. Takımdaki herkese büyük katkısı olacaktır.
DEVLER LİGİ'NDE HAYALİMİZ FİNAL
Avrupa'nın en büyük kupasında oynuyoruz. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. Tecrübe olarak sıkıntımız yok. Hayalimiz ise final oynamak. Eşleşeceğimiz takımlar, grubun düzeni de önemli. Yeni sezonda ligde amacımız diğer takımlarla kavga etmek değil. Hakemlerle ilgili de hiç değil ama daha az konuşmayı istiyoruz. 2 senedir şampiyon oluyoruz. Yeni sezonda da hedefimiz her zamanki gibi şampiyonluk olacak.
KOYUN ALIP SATMIYORUZ!
Şenol Güneş, Lyon ile transfer pazarlıkları 1 ayı aşkın süredir devam eden Marcelo konusunda ise adeta patladı. Deneyimli çalıştırıcı "Marcelo'yu Lyon istiyor. Belli para veriyorlar. Biz de belli bir para istiyoruz. Sanki bu işte bir tezgah var gibi. Ama bu iş uzamasın artık. Koyun alıp satmıyoruz. Marcelo burada memnun. Biz de ondan memnunuz. Geldiğinden beri çok iyi performans veriyor. Disiplinli, zeki bir futbolcu. Uzadığı zaman konunun özü kaybolur" dedi. Güneş, Marcelo'nun kalmasını istediğini söyledi.
YUSUF'U KİM İSTEMEZ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş adı son günlerde siyah-beyazlı kulüple anılan Yusuf Erdoğan hakkında da görüşlerini açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı "Yusuf Erdoğan'ı kim istemez. Çok yetenekli bir futbolcu. Neden oynamıyor, Trabzonspor onu neden bıraksın, onu da bilmiyorum. Bunlar benim oyuncum değil, son kararı yönetim verecek" ifadelerini kullandı. Güneş, Yusuf Erdoğan'ın transferi durumunda Gökhan Töre'den doğan boşluğun Türk bir futbolcuyla dolmasının da önemine değindi. Şenol Güneş, TFF ve UEFA'ya verecekleri listeyi kolay hazırlayacaklarını iletti.
'HIZLI BİR İSİM'
Şenol Güneş, Süper Lig'de en beğendiği futbolculardan birinin Yusuf Erdoğan olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Sol ayağını çok iyi kullanıyor. Hızlı bir futbolcu. İki kanatta da oynayabiliyor. Sorun oluşturan değil, çözüme katkı sunan bir oyuncu. Transfer edilirse önemli fayda sağlar. Ben de Beşiktaş'a faydalı olacak her futbolcuyu burada görmek isterim" ifadelerini kullandı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
Burak ve Volkan’a olumlu bakarım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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