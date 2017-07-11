 ''Bu taraftar Eder’i uçurur'' – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    ''Bu taraftar ’i uçurur''

    ''Bu taraftar Eder’i uçurur''

    Beşiktaş'ın forvet listesinde alt sıralarda yer alıyor.

    Ancak Portekiz basınına göre oyuncu mutlaka İstanbul'un yolunu tutmalı. Noticias Minuto'ya konuşan eski yıldızlardan Diogo Valente " için Beşiktaş'ın ideal kulüp olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki taraftarla çok ateşli ve Eder'in de şu an bu güvene ihtiyacı var" dedi. Eder, geçen sezon Lille'de 31 maça çıktı, 6 gol atarken, 4 asist yaptı.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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