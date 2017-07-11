''Bu taraftar Eder’i uçurur''
Beşiktaş'ın forvet listesinde Eder alt sıralarda yer alıyor.
Ancak Portekiz basınına göre oyuncu mutlaka İstanbul'un yolunu tutmalı. Noticias Minuto'ya konuşan eski yıldızlardan Diogo Valente "Eder için Beşiktaş'ın ideal kulüp olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki taraftarla çok ateşli ve Eder'in de şu an bu güvene ihtiyacı var" dedi. Eder, geçen sezon Lille'de 31 maça çıktı, 6 gol atarken, 4 asist yaptı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
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Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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