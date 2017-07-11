Beşiktaş'tan KAP'a açıklama geldi
Beşiktaş, Gökhan İnler'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini KAP'a bildirdi
Beşiktaş, sezon başında takıma dahil ettiği Gökhan İnler'in sözleşmesini feshetti. KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel futbolcumuz Gökhan İnler ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Beşiktaş resmi siteden de Gökhan İnler için "Teşekkürler Beşiktaş'ın Çocuğu Gökhan İnler" başlığıyla teşekkür mesajı yayınladı. Resmi sitede yer alan yazıda şu ifadeler kullanıldı;
2016-17 sezonu başında Beşiktaşımıza transfer olan, transfer sürecinden vedasına kadar her aşamada Beşiktaşlı duruşunu sergilemekten vazgeçmemiş, beyefendi kişiliği ve başarılı performansıyla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Gökhan İnler ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırdığımızı üzülerek duyuruyoruz.
Kartal Yürekli Gökhan İnler'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin ve Beşiktaş sevdasının her zaman hatırlanacağını belirtiriz.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 15:59
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G.Saray'da Lichtsteiner sesleri
Toplam 15
Yorum
musa gençleri bulup 2 - 3 seneyi gözden çıkarıp yapılanmaya gidersin 1998 öncesi gibi sonra adın altın harflerle yazılır. biz bunu diyoruz kardeş
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L’Equipe’ten Bony iddiası
Toplam 6
Yorum
FB ALİ KOÇ BAŞKAN OL NE OLUR YOKSA FENERBAHÇE KOMPİNE İPTAL EDİYORUM YARIN EMREYLE ALPERİ TAKAS E AZİZ SEN EŞEKMİSİN
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G.Saray'da Lichtsteiner sesleri
Toplam 15
Yorum
musa bu yaşlarda oyunculara yüzlerce milyon lira verip başarısızlıkla karşılaşırsak ki tudor'la o görünüyo. 10 sene geriye gideceğimize
Beşiktaş'tan KAP'a açıklama geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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