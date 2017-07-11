 Beşiktaş'tan KAP'a açıklama geldi – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Beşiktaş'tan KAP'a açıklama geldi

    Beşiktaş'tan KAP'a açıklama geldi

    Beşiktaş, 'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, sezon başında takıma dahil ettiği 'in sözleşmesini feshetti. KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

    Profesyonel futbolcumuz Gökhan İnler ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Beşiktaş resmi siteden de için "Teşekkürler Beşiktaş'ın Çocuğu Gökhan İnler" başlığıyla teşekkür mesajı yayınladı. Resmi sitede yer alan yazıda şu ifadeler kullanıldı;

    2016-17 sezonu başında Beşiktaşımıza transfer olan, transfer sürecinden vedasına kadar her aşamada Beşiktaşlı duruşunu sergilemekten vazgeçmemiş, beyefendi kişiliği ve başarılı performansıyla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Gökhan İnler ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırdığımızı üzülerek duyuruyoruz.

    Kartal Yürekli Gökhan İnler'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin ve Beşiktaş sevdasının her zaman hatırlanacağını belirtiriz.

    Saygılarımızla,

    Beşiktaş JK

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:59
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