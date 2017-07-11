Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, fikstür çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ürkmezgil, özellikle geçen yıl kiralık oynayan Aboubakar'la ilgili olarak "Aboubakar geçen yıl çok güzel maçlar çıkardı. Aboubakar'ı kim istemez ki" ifadelerini kullandı.



2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Fikstür Çekimi sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil yeni sezonu değerlendirdi. Hiçbir zaman fikstürlerle uğraşmadıklarını ifade eden Ürkmezgil, "Bütün takımlarla 1 kez kendi sahanızda, 1 kez de rakip sahada oynayacaksınız. Dolayısıyla fikstürün ben çok büyük bir avantaj olacağını düşünmüyorum. En zor takımlarla arka arkaya oynamak çok ender olur. En fazla 2 zor maç arka arkaya gelir. Bu maçların da şampiyonluk kovalayan takımlar için dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Ben bir tek hava şartlarından dolayı bir sıkıntı olabilir mi diye düşündüm. Bu da maçların oynanacağı zaman ve yere göre değişiyor. Onlar da gayet istediğimiz gibi geldi. Doğanın şartları önemli. Kışın Malatya, Sivas gibi deplasmanlar çok soğuk, yazın Antalya, Alanya gibi yerler çok sıcak, ki bir sene Mersin'de öyle denk gelmiştik. Dolayısıyla onlar da olmadığı zaman bir sıkıntı görmüyorum" diye konuştu.



"Aboubakar konusunda imkanlar bizim elimizde değil"

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Aboubakar'ın transferiyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş'ın transferde geri adım atıp atmadığı sorusuna "Bu transfer konusunda geri adım atma lafını ben pek anlayamadım. Bizim zaten ileri adımımız yoktu o konuda. İyi bir futbolcu. Abuobakar'ı kim istemez ki. Abuobakar bizim oyuncumuz, çok güzel maçlar çıkardı. Bütün bunları yaparken imkanlar bizim elimizde değil. Dolayısıyla paranın çok önemli rol oynadığı noktada da bizim kendi şartlarımızı düşünüyor olmamız lazım. Şu anda ilk baştan daha değişik bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Zaten bizde de transfer konusunda aynı anda doğru bilgiye sahip olmak mümkün değil. Çünkü bu işi bizzat takip eden başkan ve yönetici arkadaşlarımız 'Şu şöyle olacak, bu böyle olacak' deme şansına sahip değiller. Ne geldi diye, ne de gitti diye kesin bir şey konuşamayız. Bizim de gerçekleştiği anda haberimiz olabiliyor" açıklamasında bulundu.