Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki akşam antrenmanında futbolcular, çift kale maç yaptı. Çift kale maçta yeşil takım, beyaz ekibi 2-1 mağlup etti. Yeşil takımının gollerini Ryan Babel ile Aras Özbiliz atarken, beyaz ekibin golünü Fabricio Agosto Ramirez kendi kalesine attı.
Çift kale maçta ikili mücadele sırasında sakatlanan Tolgay Arslan, oyuna devam edemedi ve soyunma odasına gitti.
Antrenmana sakatlığı bulunan Gökhan Töre, henüz takıma katılmayan Anderson Talisca katılmadı. İzinli Pepe ve Ricardo Quaresma da çalışmada yer almadı.
Henüz sakatlığı geçmeyen Gökhan Gönül ise bireysel olarak çalışmalarına devam etti.
Yoğun bir tempo içinde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı oyuncular, yarın izin yapacak. Beşiktaş, çalışmalarına 13 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 20:11
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 70
Yorum
juan10 Gs transferlerini eleştirmek için rakipler doluşmuş. Anlamıyorum hem transfer yapın diye yırtının hemde para döküyor diye başkan suçlu ?
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 70
Yorum
ERDİNÇ KARŞIYAKA DURSUN ÖZBEK HERHALDE GELECEĞE YATIRIM YAPIYOR.BU KADAR GENÇ ADAMA 4 MİLYON EURO.TEBRİKLER.BENCE BU İŞİ HEMEN BIRAKIN.YAZIK ÇOK YAZIK.
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G.Saray'da Lichtsteiner sesleri
Toplam 22
Yorum
Ali Igoır beyide defansta oynayın tam olsun
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