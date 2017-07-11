 Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    , yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki akşam antrenmanında futbolcular, çift kale maç yaptı. Çift kale maçta yeşil takım, beyaz ekibi 2-1 mağlup etti. Yeşil takımının gollerini Ryan Babel ile Aras Özbiliz atarken, beyaz ekibin golünü Fabricio Agosto Ramirez kendi kalesine attı.

    Çift kale maçta ikili mücadele sırasında sakatlanan Tolgay Arslan, oyuna devam edemedi ve soyunma odasına gitti.

    Antrenmana sakatlığı bulunan Gökhan Töre, henüz takıma katılmayan Anderson Talisca katılmadı. İzinli Pepe ve Ricardo Quaresma da çalışmada yer almadı.

    Henüz sakatlığı geçmeyen Gökhan Gönül ise bireysel olarak çalışmalarına devam etti.

    Yoğun bir tempo içinde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı oyuncular, yarın izin yapacak. , çalışmalarına 13 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:11
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