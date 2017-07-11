Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yaptı.
İdmana, sakatlığı bulunan Gökhan Töre'nin yanı sıra henüz takıma katılmayan Anderson Talisca, izinli olan Pepe ve Ricardo Quaresma katılmadı.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını akşam saatlerinde basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:13
-
Tarık Çamdal’a 4.5 milyon euro!
Toplam 27
Yorum
aslano tarık sıneıjder de yonga 5 milyon vermezler üçü 5 para etmez
-
Milo’nun durumu Marcelo’ya bağlı
Toplam 6
Yorum
fairplay34 pedroyu bilmem ama milo kesinlikle bir şansı hakediyor..stoper şarap gibidir.tazesi bozar.bu adam epey tecrübe kazandı..
-
Yeni forvet N’Doye’a bağlı
Toplam 4
Yorum
damdoy mutlaka bi müşteri bulunsun
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.