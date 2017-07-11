 Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yaptı.

    İdmana, sakatlığı bulunan Gökhan Töre'nin yanı sıra henüz takıma katılmayan Anderson Talisca, izinli olan Pepe ve Ricardo Quaresma katılmadı.

    Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını akşam saatlerinde basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:13
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