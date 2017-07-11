Abou’nun yüzü sirke satıyordu
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta büyük katkısı olan Vincent Aboubakar keyifsiz..
"Kariyerime Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, Porto'ya dönmeyeceğim" diyen Kamerunlu, ardından Swansea City kendisine ilgi gösterince Ada'ya gitmenin hayali olduğunu belirtmişti. Ancak transferi netleşmeyince dün Porto'nun idmanına katıldı. Ancak 24 yaşındaki golcünün suratı adeta sirke satıyordu. Vincent Aboubakar futbol hayatını Porto'da sürdürmek istemiyor.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
Abou’nun yüzü sirke satıyordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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