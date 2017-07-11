 Abou’nun yüzü sirke satıyordu – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Abou’nun yüzü sirke satıyordu

    Abou’nun yüzü sirke satıyordu

    'ın geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta büyük katkısı olan keyifsiz..

    "Kariyerime 'ta devam etmek istiyorum, 'ya dönmeyeceğim" diyen Kamerunlu, ardından Swansea City kendisine ilgi gösterince Ada'ya gitmenin hayali olduğunu belirtmişti. Ancak transferi netleşmeyince dün Porto'nun idmanına katıldı. Ancak 24 yaşındaki golcünün suratı adeta sirke satıyordu. futbol hayatını Porto'da sürdürmek istemiyor.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
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