Abou'dan Beşiktaş'ı üzen açıklama
Geride bıraktığımız sezonu Porto'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren ve Şenol Güneş'in kadroya katılmasını istediği golcü oyuncu Vincent Aboubakar'dan Siyah Beyazlıları üzen bir açıklama geldi.
Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve başarılı bir sezonu ardında bırakan Porto'nun golcüsü Aboubakar, önemli açıklamalar yaptı.
Geçtiğimiz gün teknik direktör Şenol Güneş'in 'Aboubakar'ı takımda görmek isterim' biçimindeki açıklamaları Beşiktaş'ta forvet transferinde ilk hedefin Aboubakar olduğunu göstermişti.
Porto ile sezon öncesi kampa katılan ve ilk olarak Porto'da kalmak istemediğini söyleyen yıldız oyuncu son yaptığı açıklamada ise farklı ifadeler kullandı.
Portekiz'de konuşan Aboubakar, 'Porto'ya döndüğüm için çok mutluyum. Karşılama sıcaktı.' diyerek memnuniyetini belirtti. Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao hakkındaki soruya ise 'Daha tanımıyorum ancak gelişime önem veren iyi bir antrenör olarak ilk izlenimlerimi aktarabilirim' diyerek yanıt verdi.
"PORTO İLE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMAK İSTİYORUM"
Hedefimiz Porto ile şampiyonluklar yaşamak diyen Aboubakar, 'Sezon sonu mutlu sona takım olarak ulaşacağız' ifadelerine yer verdi.
Aboubakar bu söylemleriyle Porto'da kalacağına dair sinyal verirken Beşiktaşlı taraftarları da üzdü. Geçtiğimiz sezon Siyah Beyazlı formayla 38 maçta görev alan 25 yaşındaki futbolcu 19 gol 4 asistlik performans sergilemişti.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 14:04
-
Abou’nun yüzü sirke satıyordu
Toplam 10
Yorum
cilgin Abu sabredin beyler abumuza kavusacagiz.Baskalari gibi arsa satip veya kiloyla adam almiyoruz pazarligin da bir raconu var baskan isini bilir
-
Abou’nun yüzü sirke satıyordu
Toplam 10
Yorum
Abubakar Fenerbahceye! abu gerekirse porto baskanina da kafayi yazar kartalima gelir merak etmeyin.O dogustan kartal.Baska isteyenlere attan essege inmem demisti
-
Lens Fenerbahçelileri heyecanlandırdı
Toplam 2
Yorum
kıbrıslı geçen sezonun en tartışmasız ismi lens başka takıma giderse .maliyet vs demeyin ey yönetim bunun cevabını taraftara veremezssiniz.
Abou'dan Beşiktaş'ı üzen açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.