Abou'dan Beşiktaş'ı üzen açıklama

Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve başarılı bir sezonu ardında bırakan Porto'nun golcüsü Aboubakar, önemli açıklamalar yaptı.



Geçtiğimiz gün teknik direktör Şenol Güneş'in 'Aboubakar'ı takımda görmek isterim' biçimindeki açıklamaları Beşiktaş'ta forvet transferinde ilk hedefin Aboubakar olduğunu göstermişti.



Porto ile sezon öncesi kampa katılan ve ilk olarak Porto'da kalmak istemediğini söyleyen yıldız oyuncu son yaptığı açıklamada ise farklı ifadeler kullandı.



Portekiz'de konuşan Aboubakar, 'Porto'ya döndüğüm için çok mutluyum. Karşılama sıcaktı.' diyerek memnuniyetini belirtti. Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao hakkındaki soruya ise 'Daha tanımıyorum ancak gelişime önem veren iyi bir antrenör olarak ilk izlenimlerimi aktarabilirim' diyerek yanıt verdi.



"PORTO İLE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMAK İSTİYORUM"

Hedefimiz Porto ile şampiyonluklar yaşamak diyen Aboubakar, 'Sezon sonu mutlu sona takım olarak ulaşacağız' ifadelerine yer verdi.



Aboubakar bu söylemleriyle Porto'da kalacağına dair sinyal verirken Beşiktaşlı taraftarları da üzdü. Geçtiğimiz sezon Siyah Beyazlı formayla 38 maçta görev alan 25 yaşındaki futbolcu 19 gol 4 asistlik performans sergilemişti.